Стало известно, сколько Петербург получил от курортного сбора в 2024 году

Поступления от курортного сбора в Санкт-Петербурге, который взимался с путешественников с апреля по декабрь 2024 года, превысили 770 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания, председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок.

"Более 776 млн рублей получил городской бюджет от уплаты курортного сбора", - отметил Четырбок после заседания комитета, на котором были подведены итоги реализации курортного сбора в Петербурге.

Плательщиками сбора стали около 2,2 млн человек, добавил депутат. Полученные от его реализации средства были направлены на развитие туристкой инфраструктуры, в частности, на благоустройство пляжей "Ласковый" и "Дюны", а также реставрацию Московских ворот.

В Санкт-Петербурге курортный сбор взимали с совершеннолетних путешественников, его размер составлял 100 рублей в сутки.

С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, который заменил курортный сбор туристическим налогом. В отличие от курортного сбора, который платили гости города, туристическим налогом облагаются организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов. Его ставки в Санкт-Петербурге дифференцированы с учетом сезонности.