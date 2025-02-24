Эксперты рассказали, где выгодно отдохнуть весной в России

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила планы россиян на путешествия этой весной. Как показало исследование, в марте-мае 2025 года самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

© Газета.Ru

Среди популярных туристических локаций минимальный средний чек зафиксирован в Минеральных водах — 3 200 рублей за ночь. Этот город считается «воротами» на курорты Кавказских Минеральных Вод: здесь располагаются международный аэропорт, железнодорожный и автобусный вокзалы. А в непосредственной близости находятся ключевые курорты региона: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Последний также попал в топ-10 бюджетных направлений для весенних путешествий — на седьмой позиции со средним чеком 3 900 рублей за ночь.

На втором месте топа — Каспийская столица России Астрахань, где в марте-мае можно остановиться в отеле в среднем за 3 600 рублей за ночь. Тепло в этот регион приходит заметно раньше, чем на большей части территории России, уже в апреле здесь начинается цветение и устанавливается почти летняя погода. Город знаменит своим древним Кремлем и другими архитектурными памятниками, а также местной кухней, богатой блюдами из рыбы. Также весной в Астрахани открывается новый рыболовный сезон, что привлекает любителей рыбалки со всей страны.

На третьем месте рейтинга город из более холодного региона — Рыбинск Ярославской области, здесь средний чек на проживание весной составляет 3 700 рублей. Город в любой сезон привлекает туристов своей архитектурой XVIII–XIX веков, знаменитой коллекцией дореволюционных вывесок и видовыми набережными Волги. Помимо этого, весной, Рыбинск, как и Астрахань, становится центром притяжения для любителей рыбной ловли — сначала подледной, затем в тающих реках и позже — на высокой воде.

В целом по России средний чек ранних бронирований на весну составляет 6 200 рублей за ночь, за год он увеличился на 10%. Больше всего заказов сделано в отелях и мини-отелях (75% от всех бронирований), 6% путешественников выбрали апартаменты, 5% - гостевые дома.