Сколько туристов планируют принять в Кабардино-Балкарии в 2025 году

Туристический поток в Кабардино-Балкарии в 2025 году планируют довести до 2 миллионов туристов. Сделать это собираются за счет увеличения количества коллективных мест размещения отдыхающих — отелей, глэмпингов и других объектов.

«Количество средств размещения в 2024 году увеличилось до 411 единиц, что на 14,1% больше, чем годом ранее. В настоящее время республика имеет возможность единовременно принять порядка 19 тысяч человек. При существующей динамике к концу 2025 года мы прогнозируем увеличение числа туристов до 2 миллионов человек за счет роста коллективных средств размещения до 450», — сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

В январе сообщалось, что по итогам 2024 года туристический поток в республику достиг 1 миллиона 785 тысяч человек (рост к 2023-му на 16,4%). Только в Приэльбрусье отдохнули более 1 миллиона туристов.

В ведомстве отметили, что помимо курорта «Эльбрус» среди туристов популярны Чегемское ущелье, Голубые озера и Верхняя Балкария в Черекском ущелье. Также все чаще гости республики выбирают отдых в модульных строениях — глэмпингах, которые возводятся по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» (до 2025 года назывался «Туризм и индустрия гостеприимства»).