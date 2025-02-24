Планируется ли в ближайшее время открытие аэропортов на юге России

Закрытые после начала СВО аэропорты на юге России в скором времени снова смогут отправлять и принимать рейсы. С таким заявлением выступил телеграм-канал Mash.

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«Аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других закрытых на юге и в центре России городов срочно готовятся к открытию. Из-за этого сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха», – сообщил новостной паблик.

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По данным Mash, мораторий на отпуска сотрудников негласно распространяется на два ближайших месяца. В течение этого периода якобы может поступить экстренное распоряжение об открытии воздушных гаваней. В связи с этим отделы кадров вновь начали работу по поиску персонала.

Также Mash добавляет, что в ранее закрытых аэропортах сначала возобновятся грузовые рейсы. Затем Росавиация определит порядок восстановления пассажирского авиасообщения.

Отметим, что практически сразу после публикации Mash проправительственный телеграм-канал Shot вышел с опровержением. По данным паблика, аэропорты не готовятся к открытию. А вся неразбериха возникла из-за того, что сотрудников вызывают для проверки и обновления систем работоспособности терминалов, а также изучения новых документов и установок. Также источник, близкий к Росавиации, напомнил, что сейчас во всех воздушных гаванях действует особое распоряжение, связанное с атаками украинских БПЛА на российские регионы. Пока о его отмене не говорилось.