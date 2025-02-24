На месте знаменитой советской гостиницы «Аманауз» построят отель

В курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии появится пятизвездочный отель на 410 номеров. Его построят на месте знаменитого советского недостроя — гостиницы «Аманауз». В проект будет инвестировано около 9 миллиардов рублей.

«Легендарный отель „Аманауз“, который так и не был запущен, нашел своих инвесторов. Он находится в стадии демонтажа, планируется строительство нового отеля на 410 номеров с общим объемом инвестиций порядка 9 миллиардов рублей, по заявлениям инвесторов», — сообщил журналистам министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев.

В декабре прошлого года начался снос недостроенного здания гостиницы.

Гостиница «Аманауз» — недостроенное здание в стиле советского модернизма. По проекту 18-этажная гостиница была рассчитана на 480 мест, в ней также предполагался концертный зал на 630 мест, а на верхнем этаже — панорамный ресторан. Здание начали возводить в 1983 году, но спустя два года, уже на этапе отделки, работы были приостановлены. В итоге гостиницу так и не открыли. За прошедшие десятилетия заброшенное строение стало одним из самых узнаваемых зданий поселка.

Домбай — один из старейших горнолыжных курортов России и одно из самых популярных мест отдыха в Карачаево-Черкесии. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. В 2024 году Домбай посетили более 900 тысяч туристов. По данным Российского союза туриндустрии, курорт вошел в пятерку лидеров по росту количества бронирований на этот зимний сезон.

В декабре прошлого года в поселке Домбай открылся первый пятизвездочный отель Cosmos Selection Dombay Diamond. К услугам постояльцев — спа-комплекс, ресторан и вертолетная площадка.