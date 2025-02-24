В Пермском крае появилось новое экстремальное развлечение

В Голубом озере в Пермском крае теперь можно искупаться зимой. Для этого не обязательно заниматься моржеванием, так как пловцы надевают специальный гидрокостюм. Новое развлечение для туристов называется айс-флоатинг или арктическое купание, рассказали в минтуризма региона.

«Гидрокостюм для айс-флоатинга представляет собой огромный ярко-красный или оранжевый скафандр, у которого открыта лишь область лица, а на шее за головой находится специальная подушка. Костюм сделан из специального толстого вспененного неопрена. В такой „броне“ можно провести в воде около шести часов при температуре воды до 0 градусов», — цитирует сайт минтуризма директора компании «Экотур» Оксану Трапезникову.

Голубое озеро для нового аттракциона выбрано не случайно. Оно одно из самых глубоких в Пермском крае — 56 метров. Свое название оно получило за голубой цвет воды, который получается благодаря высокому содержанию известняка. Организаторы айс-флоатинга уже испытали оборудование. В воду они окунулись при температуре воздуха -22 градуса. Видео любители экстрима поделились в соцсетях.