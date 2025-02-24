В России создадут первую геосоциальную сеть для путешественников

Студенты Самарского университета им. Королева и Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина создают приложение для организации отдыха и планирования путешествий на базе новой «геосоциальной сети» Strollie. Проект развивается в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства и готовится к тестированию первыми пользователями.

Основатель проекта Егор Ледяев рассказывает:

«Идея появилась во время прогулок по городу с другом — в какой-то момент привычные маршруты наскучили, и мы захотели открыть для себя что-то новое. Позже, путешествуя по России, я столкнулся с той же проблемой: найти интересные места, оптимизировать маршрут и спланировать поездку без десятков разных сервисов оказалось непросто. Так родилась идея создать удобную платформу, которая объединит все необходимое для планирования комфортных и насыщенных впечатлениями путешествий».

© InScience

По словам разработчиков, Strollie — это не просто навигатор, а полноценная цифровая экосистема для путешественников объединяющая поиск информации, планирование поездок и бронирование билетов (на транспорт или мероприятия) в одном сервисе. Платформа охватывает маршруты, события и достопримечательности по всей России, предлагая персональные рекомендации на основе предпочтений и возможностей пользователя. Искусственный интеллект анализирует выбранные пользователем фильтры, анализирует его поведение в рамках платформы и предлагает варианты досуга или выстраивает оптимальный маршрут — в зависимости от цели использования приложения.

«Сильная сторона нашей платформы в том, что мы даем возможность пользователям планировать свои поездки “под ключ”, используя только один сервис. Мы хотим, чтобы пользователи могли найти и посетить то, что важно и интересно именно для них, поэтому делаем ставки на ИИ и продуманную систему фильтров», — поясняет Егор Ледяев.

Кроме того, Strollie выступит в качестве платформы для продвижения брендов компаний различной направленности. Кафе, рестораны, бары, интерактивные площадки, студии мастер-классов и многие другие компании смогут размещать партнерские и рекламные материалы на платформе, а пользователи — легко находить актуальные мероприятия и интересные для себя места. Так же гиды и экскурсоводы смогут предлагать свои услуги в рамках отдельного функционала — на платформе можно будет забронировать экскурсию в любом городе. Важной частью приложения станет сообщество, в котором путешественники смогут обмениваться впечатлениями, планировать совместные поездки и делиться отзывами.

Проект Strollie получил грант в рамках конкурса «Студенческий стартап», а его команда участвовала в тренингах предпринимательских компетенций, организованных Платформой университетского технологического предпринимательства. Сейчас команда работает над минимально жизнеспособной версией продукта (MVP) и готовятся к его тестированию, что позволит собрать первую обратную связь для оценки востребованности идеи и лучшей проработки функционала.

В ближайших планах — запуск бета-тестирования и доработка продукта на основе отзывов первых пользователей. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от результатов тестирования.

«Наш сервис не только упростит планирование поездок, исключая необходимость использования множества разрозненных приложений, но и сформирует сообщество путешественников, объединяя их для совместных поездок и обмена опытом», — добавил Егор Ледяев.

Платформа университетского технологического предпринимательства запущена Минобрнауки РФ в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства.