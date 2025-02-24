Как доехать до Эльбруса на машине в 2025 году

Эльбрус считается жемчужиной Кавказа. Высочайшая вершина России и Европы притягивает альпинистов и лыжников со всего мира. Многие туристы отправляются на автомобиле, чтобы увидеть древний спящий вулкан. Сколько стоит поездка из Москвы и Санкт-Петербурга до Эльбруса в 2025 году, по каким дорогам лучше ехать — в материале NEWS.ru.

Когда лучше ехать на Эльбрус

На Эльбрус можно приезжать в любое время года. Можно путешествовать по Кавказу летом, отправиться в регион зимой и кататься на лыжах со склонов. Считается, что горнолыжный сезон продолжается с ноября до мая. Но на верхних склонах можно кататься на лыжах или сноуборде даже летом.

Кроме того, туристы отправляются к ледникам, горячим источникам или водопадам. Зимой они превращаются в замерзшие каскады льда — зрелище невероятной красоты.

Если вы приедете на Эльбрус на автомобиле, то увидите множество знаменитых достопримечательностей Кавказа. Например, в 120 километрах от горы находится Нальчик, который славится минеральными источниками и национальной кухней. Можно заехать в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки или Минеральные Воды.

По какой дороге нужно ехать на Эльбрус

Есть два маршрута из Москвы до Эльбруса. Первый — бесплатный по трассе Р-22 «Каспий». Эта дорога начинается рядом с городом Каширой в Московской области и проходит через Тамбов, а также Волгоград. У Элисты нужно будет свернуть с Р-22 по направлению к Пятигорску.

Второй вариант — это трасса М-4 «Дон», ведущая до станицы Павловской, и дорога Р-217 до Кавказа. Если ехать по М-4 «Дон», то общий пробег будет таким же, как и при движении по Р-22: около 1750 километров в одну сторону. Однако добираться до Кавказа по М-4 значительно быстрее. Это широкая магистраль без светофоров с разрешенной скоростью зимой 90–110 км/ч (летом — 130 км/ч на некоторых участках). При этом по Р-22 можно ехать со скоростью 90 км/ч максимум, на ней бывают пробки, есть ограничения скорости и много грузовиков. У М-4 «Дон» только один минус: трасса платная. Для путешествия на Эльбрус лучше выбрать ее: так будет безопаснее и быстрее.

При поездке из Москвы до Эльбруса по М-4 «Дон» и Р-217 путь будет следующим: Москва → Воронеж → Ростов-на-Дону → станица Павловская → Армавир → Пятигорск → Баксан → село Терскол (или другие населенные пункты рядом с Эльбрусом).

Навигаторы пишут, что на автомобиле дорога из Москвы до Эльбруса по М-4 займет около 20 часов чистого времени. На самом деле путь будет дольше — нужно еще учитывать время на дозаправку и обед. При планировании поездки рекомендуем сразу запланировать как минимум одну ночевку.

Сделать остановку можно в Ростове-на-Дону или в станице Павловской, которая находится на пересечении М-4 «Дон» и Р-217. От Павловской до Терскола ехать около 7–8 часов. Если ночевать в этой станице и выехать рано утром, то уже днем вы будете у подножья Эльбруса.

Сколько стоят платные дороги и бензин

Основная часть М-4 «Дон» от Москвы до станицы Павловской платная. Если ехать с понедельника по четверг, то проезд будет стоить 3670 рублей в одну сторону, если с пятницы по воскресенье или в праздники — 4390 рублей. В среднем цена поездки туда-обратно составит 8060 рублей. Сэкономить с транспондером можно лишь в том случае, если есть устройство T-Pass от «Автодора» и водитель подключен к программе лояльности. В этом случае самые активные путешественники, которые постоянно ездят по платным трассам, могут получить скидку до 15%.

Если вы редко используете платные магистрали, то никаких бонусов не будет. Однако все равно лучше купить транспондер (подойдет от любого российского оператора платных дорог). Благодаря ему можно не тратить время в пунктах оплаты и проезжать их без остановок. При этом транспондер можно не покупать, а взять в аренду за 20 рублей в сутки.

Стоимость поездки на Эльбрус из Санкт-Петербурга и обратно по платным дорогам составит около 18 тыс. рублей. Помимо М-4 «Дон» от Москвы до Павловской нужно будет заплатить еще за трассу М-11 «Нева» и отдельно за участок от Солнечногорска до столицы (проезд по нему в часы пик стоит до 1400 рублей в одну сторону).

Вторая статья расходов — это бензин. Расстояние от Москвы до Эльбруса и обратно — около 3500 километров. Если у вас кроссовер, который расходует на каждые 100 км пути 10 литров, то на топливо уйдет около 21,5 тыс. рублей. Если ехать из Петербурга, то общее расстояние составит около 5000 километров, а траты на топливо — 30 тыс. рублей.

Кроме того, нужно прибавить к этой сумме стоимость отеля (около 8–10 тыс. рублей за две ночи). Расходы на обеды и ужины в кафе/ресторанах и прочее учитывать не будем. В итоге поездка на машине из Москвы на Эльбрус и обратно обойдется почти в 40 тыс. рублей, а из Петербурга — в 58 тыс.

Примерные траты на поездку на Эльбрус на автомобиле из Москвы и обратно

Платная дорога: 8060 рублей.

Топливо: 21 500 рублей.

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей.

Итого: 39 560 рублей.

Примерные траты на поездку на Эльбрус на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно

Платная дорога: 17 720 рублей.

Топливо: 30 385 рублей.

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей.

Итого: 58 105 рублей.

Самолет или автомобиль: что дешевле

Самый дешевый вариант добраться из Москвы до Эльбруса — на поезде до Нальчика, а затем пересесть на автобус или такси (около 3,5–4 тыс. рублей до Терскола). Если путешествовать вдвоем в купейном вагоне и на нижних полках, то билеты туда-обратно будут стоить около 37 тыс. рублей. Если выкупать купе на семью из четырех человек — примерно 61,5 тыс. рублей (цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от сезона). Но нужно учитывать, что поезд в Нальчик идет из Москвы полтора дня.

Еще один способ добраться до Эльбруса — купить билет на самолет. Есть рейсы из Москвы до Нальчика и Минеральных Вод. Стоимость билетов сильно зависит от сезона и авиакомпании. Лучше ориентироваться на сумму 20–30 тыс. рублей на одного человека с учетом багажа. Билеты на четырех человек будут стоить 100 тыс. рублей и больше. Нужно следить за распродажами, которые периодически проводят авиакомпании. Иногда можно найти билеты со скидкой 30–50%.

Если вы путешествуете в одиночестве, то поездка на поезде или в самолете будет дешевле, чем на автомобиле. Однако если вас трое или четверо, то выгоднее ехать на машине.