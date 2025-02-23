Спрос на «зубной» туризм вырос: где будет дешевле

По итогам прошлого года спрос на «зубной» туризм вырос у москвичей на 20 процентов: жители столицы предпочитают ездить в другие города и страны, чтобы сэкономить. Стоматолог-ортопед-хирург Сабина Мурадова рассказала «Вечерней Москве», в каких случаях это действительно выгодно.

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Если говорить о частных клиниках, то в Москве в среднем лечение кариеса обойдется в 5–7 тысяч рублей. Стоимость установки импланта начинается от 30 тысяч рублей. Ортодонтическое лечение, выравнивание прикуса на брекетах в столице обойдется в сумму от 100 тысяч рублей. Стоимость удаления непрорезавшегося зуба мудрости — от 10 тысяч. Обращаться в другой город выгодно именно за дорогостоящими услугами. Например, если мы говорим про импланты, то действительно за пределами столицы цены на них ниже. Однако качество материалов и диагностики может быть хуже. Поэтому вне зависимости от города ориентироваться надо не на цену, а на опыт и профессионализм врача. Иначе не избежать переделок, за которые придется платить. Особенно это касается сложных процедур. Что касается установки брекетов, то эта услуга тоже может быть дешевле за пределами столицы. Однако пациенту следует помнить: если он решит их установить, нужно будет раз в месяц приезжать к ортодонту. И за каждую коррекцию в течение 1,5–2 лет нужно будет заплатить. Поэтому для подобной манипуляции лучше выбирать клиники, расположенные недалеко от Москвы. Также в городах Подмосковья можно выгодно вылечить кариес. А ехать далеко от дома целесообразно только в случае, если вам необходим комплекс услуг стоматолога.

Краснодарский край: сейчас самое время

Пока не наступил сезон отпусков, стоимость билетов до Краснодара снижена — сейчас самое время, чтобы недорого съездить туда вылечить зубы и познакомиться с городом без толп туристов. В Краснодаре выгоднее всего ставить импланты или проводить комплексное лечение зубов. Цены: лечение кариеса «под ключ» — от 3500 рублей, имплантация — от 37 500, отбеливание — от 8500 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7500. Как добраться: на поезде за 18 часов 19 минут от 7000 рублей туда и обратно с человека.

Минск: ценил даже Брежнев

Говорят, что протезы для Леонида Брежнева изготавливали именно в Белоруссии. Сегодня в Минске ценник может выйти в 2–3 раза ниже, чем в Москве. Цены: лечение кариеса — от 3000 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 26 000 рублей, отбеливание — от 6000, установка брекетов на одну челюсть — от 18 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 3500. Как добраться: на поезде «Ласточка» за 6 часов 53 минуты, стоимость от 7400 рублей туда-обратно с человека.

Санкт-Петербург: культурное лечение

Все чаще москвичи выбирают Северную столицу не только для отдыха, но и для лечения зубов. Цены здесь не намного ниже, чем в Москве, но если выполнять сразу комплекс манипуляций, то экономия будет заметной. Цены: лечение кариеса — от 5500 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 48 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов — от 43 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 9900 рублей. Как добраться: на поезде за 10 часов, стоимость от 2600 рублей туда и обратно с человека.

Тула: со своими 32-мя

В прошлом году Тула вошла в топ-3 российских городов для недорогого «зубного» туризма. Выгоднее всего здесь лечить кариес и устанавливать импланты. Цены: лечение кариеса «под ключ» — от 2000 рублей, имплантация — от 40 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 25 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 8000 рублей. Как добраться: на поезде за 2 часа 20 минут, стоимость от 1500 рублей туда-обратно с человека.

Волгоград: не близко, но выгодно

Волгоград вошел в топ самых выгодных для «зубного» туризма. Цены: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 45 000 рублей, отбеливание — от 8000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 30 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 5000. Как добраться: на самолете за 2 часа, стоимость от 8000 рублей туда-обратно с человека, либо на поезде за 23 часа 20 минут, стоимость от 7000 рублей туда-обратно с человека.

Турция: не только пляж

У большинства туристов Турция ассоциируется с пляжным отдыхом и отелями «все включено». Однако среди зарубежных стран — это одно из самых доступных россиянам направлений для «зубного» туризма. А уровень стоматологов в Стамбуле не ниже, чем во многих европейских городах. Цены: лечение кариеса — от 4700 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 20 000 рублей, отбеливание — от 12 000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 70 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 6000 рублей. Как добраться: на самолете за 4 часа 30 минут, стоимость от 20 000 рублей туда и обратно с человека.

Тверь: ценные кадры

Тверь славится специалистами, а именно стоматологической кафедрой Тверского государственного медицинского университета. Цены: лечение кариеса — от 3800 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 36 000, отбеливание — от 10 000, установка брекетов на одну челюсть — от 32 000, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 7000. Как добраться: с Ленинградского вокзала за 1 час 50 минут, 1500 рублей туда-обратно с человека.

Рязань: готовы даже встретить

Рязань — самое популярное направление зубного туризма у москвичей. Притом некоторые клиники даже предлагают встречать пациентов из столицы прямо на вокзале и отвозить на прием. Продаются целые туры, где для гостей города даже включены питание, проживание и экскурсии. Стоимость такого тура на один день с двумя посещениями врача — от 800 рублей, в зависимости от проблемы. Цены: лечение кариеса — от 3000 рублей, имплантация «под ключ» за зуб — от 35 000 рублей, отбеливание — от 7000 рублей, установка брекетов на одну челюсть — от 28 000 рублей, удаление непрорезавшегося зуба мудрости — от 8000 рублей. Как добраться: на поезде за 2 часа 50 минут, стоимость от 1400 рублей туда-обратно с человека.

Топ-5 мифов об имплантации

Главврач столичной научной стоматологии (проспект Мира, 53, стр. 1) Мустафа Бегиев раскрыл «Вечерней Москве» основные заблуждения об имплантации.