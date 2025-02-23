Что известно о ситуации с задержанными рейсами в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила сегодня о крупном сбое в расписании Turkish Airlines – на 15 часов задержан рейс TK 406 из аэропорта Пулково в Стамбул. Самолет A321 должен был отправиться в 06:00, но вылет перенесли на 21:30.

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«В связи с технической неисправностью задержан вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines из аэропорта Пулково. Авиакомпания предоставила 173 пассажирам напитки, горячее питание и разместила их в гостинице», – указано в сообщении.

Так как позднее стало известно еще и о внеплановой посадке рейса Nordwind Москва – Кайо-Коко, в Пулково для контроля соблюдения прав пассажиров выехали сразу два представителя ведомства. Это и. о. Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин и заместитель прокурора Наталья Соколова. В телеграм-канале прокуратуры опубликованы три видео, где сотрудники общаются с пассажирами, но звук почему-то присутствует только на одном. Судя по этим кадрам, обстановка в аэропорту спокойная. Туристам с кубинского рейса выдали ваучеры на воду и горячее питание, их багаж выгрузили в терминал.

Ранее мы писали, что пилот боинга Nordwind был вынужден развернуть самолет у Норвегии из-за подозрения на неполадки с двигателем. Отправить туристов обещают на резервном лайнере сегодня около 22:00.