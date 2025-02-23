«Цены космические». Турист рассказал об отдыхе в регионе России

Российская туристка побывала в этнографическом парке-музее «Этномир» в деревне Петрово Калужской области и рассказала о впечатлениях от поездки по региону. Ее историей поделился портал «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

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Читательница издания заранее забронировала номер в отеле «Гималайский дом», расположенном на территории парка. Огромный апарт-номер площадью больше 60 квадратных метров обошелся ей в 13,5 тысячи рублей в сутки.

«Скажу честно, цены в парке просто космические, а уровень сервиса — не очень, поэтому мне кажется, что дешевле было бы остановиться в соседнем Боровске, а оттуда приезжать в парк», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Несмотря на это, отдых в «Этномире» туристке в целом понравился. Она с семьей посетила музеи утюгов и русской печи, постреляла из лука, поучаствовала в битве мешками в Татарском подворье, погуляла по павильонам улицы Мира и посетила Культурный центр Мьянмы, где для ребенка провели мастер-класс по мыловарению.

Автор отзыва призналась, что за три дня путешествия по Калужской области они потратили около 46 тысяч рублей, из которых 27 тысяч рублей стоило проживание в отеле.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Кисловодске и отметил, что за год цены там выросли на все. По словам путешественника, его семье из трех человек удалось поесть в местной столовой за 1,9 тысячи рублей.