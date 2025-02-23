Турэксперт рассказала, где успеть погулять на Масленичной неделе в 2025

Масленичная неделя в этом году пройдет с 24 февраля по 2 марта. По сей день этот праздник с многовековой историей – один из самых долгожданных: зима наконец-то заканчивается и приходит весна. Рассказываем, где можно от души насладиться веселыми праздничными гуляниями с блинами.

Москва

Где: площадки фестиваля "Зима в Москве"

Когда: мероприятия уже идут и продлятся всю Масленичную неделю

Столица уже начала провожать зиму на фестивале "Московская Масленица". Здесь любой гость может посетить море тематических площадок и поучаствовать в гуляньях, мастер-классах и дегустациях (конечно же, блинов), а также написать письмо или передать подарки бойцам СВО или жителям новых регионов РФ.

На время Масленицы нарядился центр города: например, на площади Революции подготовили не только ледовое шоу, но и сказочные декорации – украшенные мишками и матрешками елки и деревянные расписные ложки. А на переходе от Манежной к площади Революции и на самой Манежной можно отправиться в путешествие вместе с потешником и веселыми скоморохами, которые помогут Ивану-царевичу вернуть невесту и спасти весну.

Гулянья пройдут и в 25 городских парках – центральными станут "Сокольники", "Кузьминки" и "Ходынское поле". Всех гостей ждут мастер-классы, шоу и представления о традициях и народных ремеслах. Всего Москву на праздничной неделе ждет огромное количество развлечений – все можно найти по ссылке.

Переславль-Залесский

Где: Дом Берендея, Переславль-Залесский

Когда: 1 и 2 марта

Как добраться и сколько стоит: на автобусе с Центрального автовокзала, в пути – 2 часа, стоимость билета – от 578 рублей в одну сторону; взрослый билет на праздничную программу – 900 рублей, детский – 850 рублей, мастер-классы – от 190 рублей.

Переславль-Залесский – маленький, живописный и уютный, а "Дом Берендея" – без преувеличения настоящий сказочный теремок. Здесь круглый год проходят театрализованные развлекательные программы, которые рассказывают об устройстве русского быта, а на Масленицу планируется специальная праздничная программа.

Гостей ждет легенда о царе Берендее, на троне которого можно будет посидеть и загадать желание, бои подушками, хороводы, конкурсы с подарками, каждому – сувенир на память, а также чаепитие с блинами. За отдельную плату можно посетить мастер-класс по росписи игрушки-берендейки и сборке бус или браслета.

Суздаль

Где: Музей деревянного зодчества, Суздаль.

Когда: 1 марта

Как добраться и сколько стоит: автобусом с Центрального автовокзала, в пути – чуть больше четырех часов, стоимость билета – в среднем от 1 280 рублей в одну сторону; взрослый билет на праздничную программу – 900 рублей, детский (до 14 лет) – 550 рублей.

Один из самых подходящих для празднования Масленицы городов. Суздаль сам по себе выглядит как картинка из русской сказки. В дни масленичных гуляний здесь пройдет шествие скоморохов и ряженых по улицам города, выступления театральных и музыкальных фольклорных коллективов, мастер-классы (например, изготовление сувенира из мочального лыка), разные игры и забавы для детей и взрослых и традиционный масленичный аттракцион "столб": шуточное соревнование, во время которого нужно забраться на столб, на котором спрятаны подарки. В течение всего дня празднования будет работать ярмарка с блинами, чаем, сбитнем и медовухой.

Коломна

Где: Музейная фабрика коломенской пастилы, Коломна

Когда: 15 февраля – 2 марта

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Казанского вокзала, в пути – 2–2,5 часа, стоимость билета – в среднем от 430 рублей; билет на экскурсию – 1 500–2 500 рублей (для детей до 7 лет – 100 рублей), на дегустацию – 1 000 рублей.

В музейной фабрике коломенской пастилы отмечать Масленицу начали еще 15 февраля: до 2 марта здесь каждый день проходит тематическая театрализованная экскурсия "Масленица в пастиле", где покажут пастильную мастерскую, научат печь настоящие русские блины и угостят чаем с пастилой.

1 и 2 марта во дворе пройдет блинная ярмарка, где можно будет попробовать не только русские, но и французские, китайские и другие блины. Вход на экскурсию по билетам, на ярмарку – свободный. В трактире русской кухни "Рыба" с 24 февраля по 2 марта можно посетить театрально-гастрономическую программу с дегустацией традиционных русских гречневых блинов с разными начинками – от семги и икры до балыка.

Никола-Ленивец

Где: арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область, Дзержинский район, деревня Звизжи

Когда: 1 марта

Как добраться и сколько стоит: добираться удобнее всего на машине или трансфере от организаторов. Трансфер отправляется 1 марта от Лужников, время в пути – 3,5-4 часа в одну сторону, стоимость – 4 000 рублей с пассажира за дорогу туда и обратно. Самые бюджетные входные билеты "стандарт" уже закончились, но можно следить в специальном боте за возвратами, в прошлом году билет стоит 4 600 рублей. В наличии билеты "приоритет" за 35 тысяч рублей. За эти деньги вы получите индивидуальное место на парковке или трансфер туда и обратно, шатер с закусками и напитками, отдельные туалеты, места на крытой трибуне и встречу с автором арт-объекта Николаем Полисским.

В арт-парке "Никола-Ленивец" каждый год на Масленицу жгут что-то новое. Уже были "Байконур", "Вавилонская башня" и "Бастилия", а в этом году сожгут двадцать четыре 26-метровые мельницы с подвижными лопастями авторства художника и по совместительству основателя арт-парка Николая Полисского.

В программе – ярмарка с сувенирами и блинами (а как же), мастер-класс по декорированию игрушечной лошадки, перформанс о поединке странствующего рыцаря с великаном, сожжение мельниц и ближе к вечеру dj-сет от kedr livanskiy.