Когда и где пройдет VIII Фестиваль исторических садов

VIII Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» с 22 по 31 августа, его тема в этом году – «Сады и наука». Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

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«За семь лет проведения фестиваля дизайнеры представили более 150 садовых композиций, а к участию было привлечено свыше 30 представителей других стран. Только за прошлый год мероприятие посетили более 360 тыс. человек. В 2025 году на нем будут представлены достижения в области ботаники, экологии и биотехнологий. В программе запланированы экскурсии по садам, лекции, музыкальные концерты, а также мастер-классы в рамках нового направления музея-заповедника – «Школы ландшафтного искусства», – приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Как отмечается, VIII Фестиваль исторических садов покажет, как изучение природы, в том числе растений, помогает ученым делать важные открытия, разрабатывать новые технологии и материалы, а также систематизировать научные знания.

Гости познакомятся с инновациями в ландшафтном дизайне и садоводстве, распространением растений по всему миру и передовыми технологиями в уходе за ними, а также с футуристическими концепциями. Особое внимание уделят старинным видам, их сохранению и восстановлению.

В этом году фестиваль порадует москвичей и гостей столицы 15 уникальными ландшафтными композициями. Их выберут на открытом конкурсе, который начнется 15 мая. Ландшафтные композиции создадут при экспертной поддержке приглашенных партнеров, среди которых культурные учреждения, научные и исследовательские институты, технологические компании, а также ботанические сады и парки.