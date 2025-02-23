Россиянка рассказала о разочаровывающем отдыхе в Сочи за полмиллиона

Россиянка поделилась историей о том, как тщательно выбирала отель в Лоо, потратила много денег и осталась полностью недовольна.

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Анастасия Астрова запланировала отдых на 9 дней и 10 ночей на трех человек. Она отметила, что у гостиницы была большая территория, бассейны, свой пляж и номера с видом на море, отзывы хорошие. Туристы заплатили за проживание 560 тысяч рублей.

Неладное началось еще до заселения — гостей не встретили, а администратор гостиницы объяснила это отсутствием машин, пишут «Тонкости туризма».

Далее на запрос на номер на высоком этаже с видом на море, балконом и дополнительным спальным местом гостям предоставили номер без балкона, с видом на железную дорогу и соседний отель, а вместо дополнительного места — раскладушку. Ответ администратора — подходящие номера заняты и освободятся нескоро.

В бассейнах оказалась «обшарпаная» плитка, которую за 9 дней чистили всего два раза, и развлечений практически не было, после 22:00 гостиница затихала.

Питание — завтрак и обед — предлагалось в формате шведского стола, но разнообразия не было, каждый день одни и те же каши и булки.

Анастасия подытоживает, что отдых ее разочаровал, особенно с учетом его стоимости.

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