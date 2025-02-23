Таксистов будут тестировать на знание достопримечательностей

В Москве и области вводится обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. Добровольную пока процедуру прошли 65 тысяч из 150 тысяч водителей. Такие данные представили столичные власти на слушаниях в Мосгордуме, пишет «Коммерсантъ».

© РИА Новости

Чтобы пройти аттестацию, таксисту нужно ответить на десять вопросов за 20 минут, в том числе о поведении в стрессовых ситуациях. Начальник управления таксомоторных перевозок дептранса Москвы Сергей Алексюк отметил, что более 80% участников прошли тест с первого раза.

Аттестацию можно сдавать онлайн. Чтобы получить доступ к тесту, водитель проходит идентификацию через систему аналитики такси КИС АРТ и «Госуслуги». После трех жалоб от пассажиров на незнание города агрегатор лишит водителя аттестации. Повторное тестирование придется проходить офлайн.