Казань презентует свой туристический потенциал на международной выставке в Шанхае

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани объявила электронный аукцион на оказание услуг по представлению туристического потенциала Казани на международной выставке Tourism Plus Shanghai 2025.

Казань презентует свой туристический потенциал на выставке в Шанхае
© РИА Новости

Начальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей. Прием заявок продлится до 28 февраля 2025 года. Финансирование осуществляется из бюджета города.

В документах к тендеру говорится, что проведение такой масштабной презентации направлено на повышение узнаваемости Казани за рубежом и развитие международного туристического сотрудничества.

Напомним, это актуально в свете расширения прямого авиасообщения между Казанью и Шанхаем. Авиакомпания China Eastern Airlines объявила об увеличении количества рейсов между городами с марта текущего года. Расширение полетной программы по этому направлению запланировано на летний период.

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