Между Сочи и курортом «Архызом» проложат дорогу

Проект строительства автомобильной дороги между курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии и горным кластером Сочи находится в стадии проработки. Об этом рассказал министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

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Он сообщил, что для реализации проекта Республика продолжает строительство трассы от Архыза до Пхии и далее до поселка Дамхурц. Оттуда предположительно в рамках концепции начнется дорога, соединяющая курорты Карачаево-Черкесии, Кавминвод и Краснодарского края, пишет РБК.

По словам Текеева, данная трасса — серьезный проект, который повлияет на всю туристическую составляющую не только Карачаево-Черкесии, но и Северного Кавказа и юга России.

Напомним, строительство трассы между «Архызом» и «Красной Поляной» могут начать после 2027 года. Протяженность горной трассы составит около 111 км.

Добавим, что Генплан Сочи не предусматривает создание трассы, так как данный проект федерального уровня.