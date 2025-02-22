Курорт «Архыз» изменил количество мест размещения

Количество мест размещения на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии по итогам 2024 года увеличилось вдвое - до 4,3 тыс. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук.

"Общее количество номерного фонда сейчас 1 666 номеров. Это порядка 4,3 тыс. мест в 26 объектах. Если брать статистику, то за прошлый год цифра выросла в два раза", - сказал он.

Киранчук отметил, что за год на "Архызе" открыли шесть новых отелей. В 2024 году провели также реновацию первых гостиниц курорта "Романтик-1" и "Романтик-2". К 2030 году количество коллективных мест размещения планируется довести до 18,8 тыс.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в 2023 году его посетило более 800 тыс. человек.