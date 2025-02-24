На курорте «Архыз» к лету появятся более десяти новых сервисов

На всесезонном курорте «Архыз» в горах Карачаево-Черкесии к предстоящему летнему сезону заработает более 10 новых сервисов. Гости смогут попробовать свои силы в падел-теннисе (смесь большого тенниса и сквоша) и рафтинге, заняться пейнтболом или покататься на гигантских качелях.

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«Этим летом на „Архызе“ прибавится более 10 новых сервисов. Они будут направлены на семейный, активный и спортивный отдых. В частности, это рафтинг, пейнтбол, планируем также оборудовать специальную площадку для падел-тенниса, запустить экстрим-парк на высоте 2 030 метров с высокогорными 19-метровыми качелями», — сообщил ТАСС гендиректор курорта Роман Киранчук.

По его данным, в 2024 году летний турпоток на курорт увеличился на 32% по сравнению с летом 2023-го. Увеличению посещаемости способствовали открытие новых сервисов и точек притяжения для туристов, а также проведение событийных мероприятий, считает Киранчук.

В 2024 году на курорте побывали более миллиона туристов. По итогам 2025 года «Архыз» планирует принять свыше 1,2 миллиона гостей.

«Архыз» — один из популярных курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой 25 км.

Падел-теннис, или падел — похожая на теннис игра, для которой нужны специальный корт со стеной и ракетки меньшего размера, чем в классическом теннисе. Играть в падел можно в одиночку или парами, в отличие от тенниса отбивать мяч можно от стены.