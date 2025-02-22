На известном курорте откроют отель с обсерваторией

Резидент всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии к 2026 году планирует построить уникальный отель с обсерваторией на крыше, сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук.

"В планах на 2025 год ввести порядка пяти новых объектов гостиничного фонда. Один из них - уникальный, там будет на крыше своя обсерватории размещена, использована технология умного дома, искусственный интеллект. Потрясающий объект резидент обещает вести в декабре 2025 года", - сказал Киранчук.

По итогам 2024 года количество мест размещения на "Архызе" увеличилось вдвое - до 4,3 тыс. На курорте открыли шесть отелей, провели реновацию первых гостиниц курорта "Романтик-1" и "Романтик-2" под управлением ГК "Мантера".

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в 2023 году его посетило более 800 тыс. человек.