В Домбае инвестируют в новый отель на месте долгостроя

Порядка 9 млрд рублей планируется инвестировать в строительство пятизвездочного отеля на месте 40-летней гостиницы-долгостроя "Аманауз" в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил журналистам министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

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«Легендарный отель "Аманауз", который так и не был запущен, нашел своих инвесторов. Он находится в стадии демонтажа, планируется строительство нового отеля на 410 номеров с общим объемом инвестиций порядка 9 млрд рублей по заявлениям инвесторов», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что демонтаж недостроенного здания начался в декабре 2024 года.

Строительство 18-этажной гостиницы "Аманауз" в стиле советского модернизма начали в курортном поселке в 1983 году. В 1985 году, за несколько месяцев до окончания возведения, строительство было остановлено. Заброшенный отель за десятилетия стал одним из самых узнаваемых зданий поселка.

Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Курорт входит в число самых популярных мест отдыха в Карачаево-Черкесии. В 2024 году Домбай посетили более 900 тыс. туристов.