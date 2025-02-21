В ХМАО увеличат поток туристов к 2030 году

Власти ХМАО собираются довести туристический поток через пять лет до 1,7 миллиона человек в год благодаря реновации гостиниц, созданию новых маршрутов и баз отдыха. Об этом сообщил директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

«По прогнозным данным, туристский поток в Югру в 2025 году составит 1 миллион 340,3 тысяч человек, к 2030 году ожидается 1 миллион 710,6 тысяч человек», — передает слова Гамузова ТАСС.

Глава департамента сообщил, что совместно с туристическим бизнесом проводится работа над развитием туристской инфраструктуры: проходит реновация существующих гостиниц, модернизация их номерного фонда и создание новых туристских объектов.

По словам главы департамента, в 2023 году турпоток в регионе впервые преодолел отметку в миллион человек и составил 1 миллион 215,7 тысячи туристов, а в 2024 году эта цифра увеличилась еще на 5%.