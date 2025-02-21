Как в Татарстан планируют привлекать туристов

Талия Минуллина предложила открыть в районе всероссийский центр спортивной подготовки для детей и взрослых

Турпоток в Тетюшский район Татарстана превысил 230 тыс. человек, сообщил его глава Рамис Сафиуллов сегодня на "муниципальном часе" в Агентстве инвестиционного развития (АИР) республики. При этом в средствах размещения насчитывается всего 150—200 койко-мест. Власти ищут инвесторов для возведения гостиниц и санатория, тем более что в районе добывают три вида целебных минеральных вод. Помимо этого, около башни "Тюбетей Тауэр" хотят возвести горнолыжный комплекс. Подробнее о том, как будут развиваться туризм и промышленность в Тетюшах, — в материале "Реального времени".

Турпоток превысил 230 тыс. человек — им не хватает средств размещения

Сама природа дала Тетюшам богатую базу для роста туризма, подчеркнула глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. И речь не только о дворянской усадьбе Молостовых с уникальной лиственной аллеей — на территории района насчитывается еще более 200 объектов культурного наследия, а также минеральные источники.

— Даже усадьбу восстановить — не такие большие деньги нужны, порядка 300 млн рублей — уже будет серьезное продвижение, — предположила она.

Впрочем, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов впоследствии оговорился: усадьба относится к Музею истории Тетюшского края и должна остаться в ведении муниципалитета.

"Частных лиц [привлекать] — никак нет! Она должна быть муниципальной и работать для тетюшан. Все!" — решительно заявил он.

На вопрос присутствующих, где брать средства на реконструкцию, он ответил: "Будем думать". От помощи меценатов и благотворителей район не откажется, дал понять глава.

Как бы то ни было, популярностью усадьба пользуется и сейчас. Более 230 тыс. туристов проходят через кассу музея, похвастался Рамис Сафиуллов.

"Сегодня на 1 рубль бюджетный [приходится] 1 рубль 25 копеек заработка. 240 человек привлечены к туризму. <…> Аллага шокер (слава Богу, — прим. ред.), мы очень довольны, но в этом направлении очень много еще надо работать", — сообщил он.

В частности, Тетюшам не хватает мест размещения. Сейчас ведутся соответствующие переговоры с инвестором, осторожно сказал Рамис Сафиуллов. По его словам, нужны гостиничные комплексы уровнем не меньше четырех звезд. На сегодняшний день в средствах размещения района насчитывается 150—200 койко-мест, их число спикер призвал увеличить хотя бы до 300—400.

Тетюши ищут инвестора для строительства санатория

Что касается минеральных вод, их в районе добывается три вида.

"Мы ежегодно наращиваем реализацию в федеральных сетях, но, конечно, нужен санаторий", — заявил Рамис Сафиуллов.

Без вложений инвесторов такое учреждение району не построить. Переговоры уже велись, но до реализации так ни разу и не дошло, посетовал глава. Средняя окупаемость санатория составит не менее 12—15 лет, предполагает он.

Эту идею горячо поддержала Талия Минуллина. По ее словам, санаторий может помочь задержать туристов в районе на более долгий срок — 7—10 дней.

"Цены на санатории внутри России поражают даже самые искушенное воображение, просто ужас что творится. Сегодня это очень сильный, перспективный и растущий сектор", — заверила она.

Более того, в ходе диалога она предложила создать в Тетюшах всероссийский центр спортивной подготовки. Это актуально в эпоху цифровизации, когда спорта что детям, что взрослым критически не хватает. По словам главы АИР, на базе центра можно будет проводить занятия по вольной борьбе и стендовой стрельбе, которые в районе уже активно развиваются, плаванию — тем более есть выход к открытой воде, предоставлять услуги спортивной медицины. Тогда каждый будет приумножать бизнес другого в этой веренице, подытожила она.

Еще одна амбициозная идея Тетюшей — это создание горнолыжного курорта около "Тюбетей Тауэра". Под комплекс планируют отдать 24 га территории.

— Я впервые услышала, что есть возможность организовать горнолыжный курорт. Нет пока инвестиционных предложений по Тетюшскому району. Нам нужны "упакованные" материалы, — подчеркнула Талия Минуллина.

В 2026 году в районе заработает кирпичный завод

Планируется, что в 2026 году в Тетюшском районе выйдет на производственные мощности кирпичный завод, рассказали в ходе встречи. На территории предприятия также будет функционировать керамзитобетонный цех — его запуск ожидается в конце лета — начале осени 2025-го. Стоимость проекта составляет порядка 2 млрд рублей, из них уже вложено 520 миллионов.

Изначально проект начал реализовываться еще в 2007-м, но через год итальянская фирма, с который был заключен договор, прекратила свою деятельность. Новых инвесторов удалось найти лишь в 2024 году. За прошлый год уже реконструированы производственные корпуса, готов административно-бытовой комплекс, завезено оборудование. На сегодняшний день идет доработка оборудования основной линии керамического кирпича.

Планируется, что производиться здесь будет 60 млн кирпичей в год. Предприятие ориентировано в первую очередь на лицевую продукцию, так как она более востребована и в нашем регионе, и в целом по России. Кроме того, планируется открыть на заводе и цех глубокой переработки сырья — это связано с тем, что красные глины, которыми богат Тетюшский район, частично засорены карбонатом.

На сегодняшний день администрация ведет переговоры и о создании транспортной компании.

"У нас выросли грузоперевозки. Сегодня мы перевозим 1,2 млн тонн только сельхозпродукции", — констатировал Рамис Сафиуллов.

По его мнению, компания могла бы заниматься транспортировкой также стройматериалов.

Что касается уже существующих производств, здесь развивается механический завод — структурное подразделение Казанского вертолетного завода. В планах — строительство нового цеха площадью 8—10 тыс. кв. м. Раис Татарстана Рустам Минниханов проект поддержит.

ВТП района составляет 12,2 млрд рублей. Исходя из данных презентации, на сельское хозяйство приходится 48,3%. Район занимает седьмое место в республике в общем рейтинге эффективности сельского хозяйства и первое — по зерновым единицам. По итогам прошлого года валовой сбор зерна составил 180,7 тыс. тонн, сахарной свеклы — 488,4 тыс. тонн. Животноводы произвели 26,1 тыс. тонн молока и 1,6 тыс. тонн мяса. Денежная выручка в СХО и КФХ составила почти 4,9 млрд рублей.