Что посмотреть и где остановиться в Шерегеше

Российские райдеры уважают сибирский Шерегеш за его уникальный мягкий снег-«пухляк» и особый «качающий» вайб, который царит на курорте. Впрочем, если вы не катаетесь ни на горных лыжах, ни на сноуборде и не планируйте на них вставать, скучать вам все равно не придется. Рассказываем, чем заняться.

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Что посмотреть

Гора Курган

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Полуторачасовой трекинг на вершину Кургана (1555 метров над уровнем моря) — это возможность получше проникнуться атмосферой таежных лесов. В качестве бонуса — встреча с «верблюдами». Конечно же, ни одногорбых, ни двугорбых живых существ вы не увидите: «верблюдами» прозвали скалы-останцы за их причудливые формы. А на пике горы установлен 15-метровый Поклонный крест в честь 2000-летия Рождества Христова.

Хаски и олени

Где Шерегеш, там и «Оленегеш»: приехав на стоянку оленей, вы получите березовые веники, которые привлекают рогатых животных. Общаясь с ними в ожидании прогулки в оленьей упряжке, будьте внимательны: на ферме живет застенчивый лис Григорий, который, может, и хочет познакомиться, но стесняется. Чего не скажешь о другом местном жителе — самоеде Умке. Больше его сородичей можно увидеть в хаски-парке, где содержатся более 50 веселых хвостов.

Голубое озеро Темиртау

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Оно действительно голубое из-за высокого содержания минералов и солей. А еще его называют мини-Байкалом — настолько прозрачная в нем вода, которую приносят подземные родники. А потому озеро, образовавшееся в бывшем карьере, — идеальное место для дайвинга, и зимнего в том числе. Флора и фауна там небогатая, и даже есть автомобиль. ГАЗ затонул на глубине 12 метров несколько лет назад, с тех пор каждый уважающий себя дайвер считает своим долгом сделать селфи на фоне машины.

Азасская пещера

Ледяными сталактитами и сталагмитами, которые образуются в пещере зимой, вряд ли кого-то удивишь, а тем фактом, что там ученые обнаружили следы снежного человека, вполне. Добраться до пещеры можно на снегоходах и снегоступах, что тоже приключение. Но даже если волосатого гиганта вы в окрестностях не встретите, сфотографироваться с ним реально в Шерегеше. Повсюду можно увидеть скульптуры и изображения йети, который считается символом курорта.

Активности

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Прогуляться на снегоступах, покататься на снегоходах и ратраках или полетать на параплане или вертолете над Горной Шорией? А еще есть крытый каток и тюбинг-парк, кинотеатр и скалодром, бани и спа-центры. Неумение или нежелание кататься на лыжах или сноуборде — вовсе не повод не ехать в Шерегеш: там найдутся занятия на любой вкус.

Музеи

Кто такие шорцы и чем живут сибирские староверы, расскажут в Музее этнографии и природы Горной Шории. Маленькая, но очень яркая экспозиция знакомит гостей с местным бытом, с историей развития горнодобывающей промышленности и с особенностями работы шахтеров. К слову, среди них были и политзаключенные. Каторжан привлекали к лесозаготовкам. В память о жертвах политических репрессий в заповеднике «Трехречье» создан мемориальный комплекс «Шорский ГУЛаг», который представляет собой типовой лагерь содержания заключенных.

Где остановиться

DzenDome

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Купольные дома — не новость, но своей эстетичностью они продолжают привлекать путешественников. Стеклянные сферы особенно элегантно смотрятся зимой, когда сверкают на солнце. А вокруг горы и ничего кроме гор. Ну и снег, конечно. Много снега. От которого, впрочем, не холодно, но жарко, ибо внутри домов батареи, а снаружи можно погреться в купелях на террасе.

«Тайгара»

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Название отеля красноречиво указывает на его расположение — комплекс, построенный в секторе Е, окружен таежными лесами. Барнхаусы, бунгало-«контейнеры», иглу прячутся среди заснеженных елей, обеспечивая гостям приватность и полное единение с природой. А внутри — естественные оттенки, натуральные материалы и стиль хюгге.

Wow. Aparts & SPA

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Кто-то останавливается в отеле, а другие предпочитают апартаменты со всем необходимым вроде бытовой техники. Особенно если речь идет о длительном проживании. Для гостей есть как двухкомнатные номера, так и двухуровневые делюксы. Панорамный вид на горы прилагается.

Где поесть

«Каритшал»

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Знакомство с таежной кухней. Здесь и тартар из оленя и быка на кости, и строганина из северных рыб, и суп улукиткан из лосятины, и люля-кебаб из косули. В качестве гарнира — папоротник или полба. На десерт берем черемуховую шарлотку или ледяную бруснику с кедровыми орешками.

«Горный»

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Традиционные рецепты Горной Шории в авторском прочтении. Поэтому оленина идет с пюре из корнеплодов. Медвежатину сопровождают рагу из чечевицы и кедровая каша. А бобер подается с фаршированным картофелем и джемом из болгарского перца. Даже традиционные бургеры предстают в новом прочтении — с маралом или уткой.

HYGGE

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«Островок датского счастья в центре Сибири», — позиционирует себя заведение. И пусть у Дании и Сибири мало общего, но скандинавские открытые бутерброды сморреброды — с вяленой уткой, грушей, горгонзолой или лососем — как нельзя кстати приходятся на русских морозах. Из других северных блюд — нордик бургер с треской, фрикадельки с брусничным соусом, уха по-фински.