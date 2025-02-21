Известный музыкант рассказал о любимом месте отдыха в России

Солист рок-группы «Комната культуры» музыкант и исполнитель Женя Трофимов заявил KP.RU, что отдых в России, например в Сибири, ему нравится больше, чем за рубежом. Певец также рассказал о проведенном отпуске.

Съездили и в теплые места, и потом у нас в Сибири катались в Шерегеше на лыжах, остальные ребята из группы тоже отдыхали везде, — отметил Трофимов.

По словам музыканта, вместе с женой они также посетили Дубай, но пробыли там недолго. В этот город предложила полететь супруга, уточнил певец. Исполнитель подчеркнул, что в Сибири ему было интереснее, чем в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее заявил, что больше всего туров бронируется в Сочи, Архыз, Белокуриху, на Домбай и в Шерегеш. По его словам, термальные курорты Тюмени также стали крайне популярны.