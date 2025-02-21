Если у вас всего один день в Казани, не переживайте – за это время можно успеть познакомиться с главными достопримечательностями города, ощутить его самобытную атмосферу и попробовать блюда татарской кухни.

Начните день с посещения комплекса «Туган авылым» – это уголок национального колорита, где можно увидеть стилизованные деревянные домики, купить сувениры ручной работы и попробовать традиционные татарские блюда.

После отправляйтесь к Богоявленскому собору. Это одно из самых красивых и значимых культовых сооружений Казани. Поднимитесь на колокольню, откуда открывается впечатляющий панорамный вид на центр города.

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Дальше можно прогуляться по улице Баумана – старинной пешеходной улице, которая напоминает московский Арбат. По этой улице легко дойти до главной жемчужины города – Казанского Кремля.

Подробнее о маршруте рассказала в своем видео блогер @marussia_piter.