Названы самые популярные города для путешествий на День защитника Отечества

Калининград оказался в топ-3 популярных направлений для поездок на День защитника Отечества. Эксперты отметили, что город обогнали только Петербург и Москва.

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«Калининград, Калининградская область – 2792 р. / 5 ночей», – говорится в сообщении «Твил».

Первое и второе места занимают Северная столица и Москва: речь идет о 14 и 10 % бронирований соответственно. У Калининграда 3 % бронирований. Эксперты подчеркнули, что туристы перед Днем защитника Отчества выбирают для путешествий маршруты, которые связаны с прошлым России, с ее ратной доблестью.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что Калининград назвали самым быстрорастущим направлением у российских путешественников.