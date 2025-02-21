Эксперт по туризму оценил состояние пляжей Анапы

Объемы выбросов мазута на пляжах Анапы сократились до минимального уровня, заявил 360.ru эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. По его мнению, ситуация на побережье стала лучше. При этом он отметил, что повышение температуры этой весной может спровоцировать повторное загрязнение пляжей.

Объемы этих выбросов на сегодняшний день минимальны. <...>Надо сказать, что результаты налицо. Действительно, всем миром, что называется, набросились на эту проблему, и стало лучше. <...> Основные опасения связаны с тем, что с наступлением более теплого сезона и повышением температуры воды могут быть действительно какие-то вторичные признаки разлива, —подчеркнул Арутюнов.

По словам эксперта, ожидается, что Роспотребнадзор оценит пригодность пляжей к открытию летнего сезона уже 1 марта. Специалист напомнил, что этот сезон традиционно стартует ближе к маю.

Эколог Андрей Фролов ранее заявил, что анализ проб грунта с пляжей Анапы показал превышение предельно допустимой концентрации канцерогена бензапирена. По его мнению, это не так страшно. Эксперт отметил, что безопасность отдыха в Анапе будет зависеть от повторных выбросов мазута в море.