Туристам продают фальшивые экскурсии на Соловки

В последнее время участились случаи, когда туристы становятся жертвами мошенников, предлагающих фиктивные экскурсии на Соловецкие острова. Об этом официально предупреждает администрация Соловецкого музея-заповедника.

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«Мы настоятельно рекомендуем всем путешественникам быть предельно внимательными при организации поездок и бронировании экскурсий. В социальной сети “ВКонтакте” участились случаи мошеннических действий со стороны недобросовестных лиц», – сообщается на странице музея в соцсети.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников музея, рассылают личные сообщения подписчикам, предлагая приобрести экскурсионные туры. При этом они просят перевести деньги на личные банковские карты, что является явным признаком обмана.

«Сотрудники Соловецкого музея-заповедника никогда не обращаются к туристам через личные сообщения с предложениями купить экскурсии. Вся официальная коммуникация ведется исключительно через сообщения нашей группы», – подчеркивают представители музея.

Также уточняется, что оплата за экскурсионные услуги производится только через экскурсионное бюро музея, расположенное непосредственно на Соловках.