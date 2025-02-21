Как будут развивать туризм в Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в соцсетях рассказал об итогах встречи с министром экономики России Максимом Решетниковым. По его словам, регион получит дополнительный 1 млрд рублей на развитие туризма до 2027 года.

Субсидия из федерального бюджета поступит равными частями в 2025, 2026 и 2027 годах, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Ионина.

Средства выделяют в целях реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». С момента его запуска в 2023 году номерной фонд региона увеличился более чем на 670 мест, включая объекты кемпинг-размещения.

Ранее сообщалось, что предприниматели Астраханской области могут подать заявку на субсидию для создания в регионе кемпингов и глэмпингов по нацпроекту.