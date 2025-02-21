Столичные гиды поделились секретами своей профессии

Экскурсии для молодоженов выставки «Россия», восторг иностранцев от новогодних инсталляций и стендап-шоу на улицах Москвы — узнали о самых ярких событиях очередного профессионального года.

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Каждый год 21 февраля специалисты туристической индустрии отмечают Всемирный день гида. В столице поздравляют около трех тысяч профессионалов, которые ежедневно знакомят горожан и туристов с Москвой на полутысяче самых разных экскурсий. Московские гиды рассказали о секретах своей работы, значимых событиях прошлого года и планах на будущее.

Гид Мария Махерина: «Город оживает с подачи экскурсовода»

Первый маршрут Мария Махерина построила вокруг Главного здания МГУ на Воробьевых горах: почти всю жизнь она прожила поблизости. Маршрут «От Воробьево к небоскребу» до сих пор — один из самых любимых. Хотя Мария делится с гостями и другими историями: о «Творческой Престиженке» по красивым особнякам Пречистенки-Остоженки и о миллионерах Замоскворечья. А еще угощает конфетами с гречкой рядом с «Красным Октябрем».

Москва — такой большой и постоянно меняющий город, что, мне кажется, ее невозможно изучить полностью. И это прекрасно: всегда есть простор для новых открытий и самосовершенствования, — замечает Мария.

Как гиду-переводчику с английским языком в прошлом году Марии удалось поработать с гостями из стран Африки и Китая. Самое ценное — видеть, как туристы остаются в восторге от родного города и его жителей. Порой настолько, что один гость из Зимбабве теперь мечтает жениться на девушке из России.

Мария отмечает, что в Москве сейчас есть огромный выбор экскурсий на любой вкус. Помимо всегда популярных обзорных пешеходных и автобусных маршрутов, это и нестандартные: квесты, прогулки с мастер-классом, лекцией или дегустацией, а также с посещением фестивалей — например, «Усадьб Москвы» и «Московского чаепития».

В последнее время меня саму очень заинтересовала история торговли чаем в России. Недавно удалось пообщаться с потомком купцов, которые занимались в Сибири его поставками из Китая. Сейчас он тоже занимается чаем, продолжая семейную традицию. Не удержалась и купила себе несколько интересных сортов, — говорит Мария.

По опыту Марии, самые запоминающиеся экскурсии — те, где понравился именно экскурсовод. Ведь несмотря на все новшества, главное — это его интересный рассказ, подача, харизма, и тогда город оживает.

Гид Марина Крамская: «Наша работа — театр одного актера»

Марина Крамская — московский гид во втором поколении, лауреат премии города Москвы в области туризма и «Путеводной звезды», лучший экскурсовод-гид Москвы и России.

Я никогда не работала так много, как в 2024-м. Год был настолько насыщенный, что временами даже не попадала в офис. Делегации стран БРИКС, гости со всей страны, и абсолютна уникальная для меня история — экскурсии для молодоженов форума «Россия». Как молодые ребята, так и встретившие свою любовь в 50 лет. Они приезжали из разных уголков, расписывались в Москве и получали в подарок мою экскурсию. Представьте глаза только поженившихся пар, бенгальские огни на Красной площади, поцелуи под Спасской башней под мои «Горько!», — это впечатление на всю жизнь!, — восторгается Марина.

Для Марины главное в экскурсии — это праздник: человек пришел, заплатил деньги и должен получить эмоцию. Какую именно — определяет в том числе гид, подключая свою интуицию: все приезжают со своими вопросами к Москве. Атмосферность столицы — это не Тверская улица, Бульварное и Садовое кольцо, а переулочки с историческими артефактами, где каждое здание — это душа.

В последние три года Марина Крамская открыла для себя абсолютно новый вид экскурсий — это корпоративные прогулки после работы. Они востребованы у руководителей, которые хотят, чтобы сотрудники знали историю тех мест, где работают. Например, со специалистами одного из банков в Оружейном переулке Марина гуляла пятью разными маршрутами от одной точки — сами экскурсанты просили продолжения.

Я всегда говорю, что наша работа — театр одного актера. А сейчас при подготовке к выставке «Передвижники» открыла для себя в продолжение слова художника Ивана Крамского, адресованные своим мастерам в XIX веке: важно всегда помнить, что в первом ряду в партере сидит человек, для которого нужно взять самую высокую ноту. В любой экскурсионной группе может быть тот, кто все-все знает и именно для него нужно выкладываться на максимум, — заключает гид.

Кроме того, Марине очень нравится событийная повестка Москвы последних лет — особенно масштабные проекты «Лето в Москве» и «Зима в Москве», которые дарят людям радость. Так, в дни фестиваля «Китайский Новый год в Москве» гид организовала тематические экскурсии от Пушкинской площади — одну до Манежной площади, другую по Тверскому бульвару.

Мы играли в фанты по-китайски, исполняли танец дракона и змей, узнавали китайские традиции — мне даже не пришлось доставать «портфель экскурсовода», все атрибуты присутствовали на площадках, это фантастика!, — рассказывает она.

Гид Юлия Щелкунова: «Москва — одна из лучших туристических дестинаций мира»

В профессии Юлия Щелкунова уже 19 год: водит москвичей и туристов как по самым востребованным маршрутам по Красной площади, Арбату и Замоскворечью, так и авторским. Среди них — экскурсия «Золотая миля Москвы» о новейшей жилой архитектуре и «Объекты современного искусства на улицах Москвы» в окрестностях Москва-Сити.

Я считаю, что Москва — одна из лучших туристических дестинаций мира. Все мои гости отмечают, какой у нас красивый, ухоженный город с широкими улицами, зелеными парками, шикарными световыми инсталляциями зимой и красивыми цветочными клумбами летом. Динамичности и атмосферности добавляют многочисленные фестивали, которые организует Правительство Москвы в центре города и на других площадках, — отмечает Юлия.

В прошлом году Юлия много работала с гостями из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. И зимой 2024-2025 года иностранцы просто в восторге от новогодних инсталляций — полярных мишек в Ростокино, мини-Кремля у Киевского вокзала, упряжки Деда Мороза у Триумфальной арки, светомузыкального десерта «Павлова» с адажио из «Щелкунчика» рядом с Большим театром.

Гид Петр Посмаков: «Гид должен быть твоим другом»

Для Петра Посмакова 2024 год стал первым, когда он работал только экскурсоводом. После роли ведущего тревел-шоу «Одноэтажная Россия» он прошел Школу гида «Глазами инженера» и получил аттестацию. И практически сразу признание — проект Now&Then Russia, запущенный Петром еще девятиклассником, отметили специальной номинацией премии «Путеводная звезда-2024».

Мой блог Now&Then Russia начинался со сравнений Москвы в формате Было/Стало. И первые экскурсии я проводил как раз для своих читателей-москвичей. Даже сейчас мне невероятно интересно работать именно с жителями города — особенно с теми, кто пришел на экскурсию по Москве впервые. Парадоксально: бывает, люди объехали весь мир, побывали в Европе и в Азии, а Москвы совсем не знают. Это недоразумение мы с гостями активно исправляем, — говорит он.

По мнению Петра, Москва невероятно удобный для проведения экскурсий город. Например, на его маршруте по Ивановской горке — в декабре 2024 года он стал победителем конкурса от цифрового туристического сервиса RUSSPASS, — от одной точки показа до другой нужно пройти всего пять метров. Кроме того, столица — один из немногих городов в мире, где темы для экскурсий никогда не закончатся.

Например, прошлый летом Петр запустил проект GID с прогулками по улицам Москвы с комиками. Стендап-шоу сегодня смотрят тысячи людей, и познавать город через смешные истории — это привлечение новой аудитории, туристов в родном городе. Доступны два пилотных выпуска: от Большого театра до Лубянки и по Мясницкой улице.

Успех гида — в простоте. Я помню свое детство, когда экскурсоводы рассказывали все так возвышенно, что теперь убежден: гид должен быть твоим другом. Важно прийти к ощущению, что ты гуляешь с приятелем, которого знаешь всю жизнь. А при расставании не забывать общаться — рассказывать про себя, город и яркие события через социальные сети, — подмечает Петр.

В Москве работает около трех тысяч экскурсоводов, 500 экскурсий проходит ежедневно. Комитет по туризму города Москвы комплексно поддерживает экскурсионное сообщество столицы. Город осуществляет проведение аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, приглашает отрасль на экскурсии в уникальные городские объекты, закрытые для широкого доступа. Именно гиды формируют первые впечатления о столице у туристов. С целью популяризации профессии также проводится конкурс «Покажи Москву!».