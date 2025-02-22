Рене Фазель оценил горные курорты Сочи

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высоко оценил горнолыжные курорты Сочи и сравнил их со швейцарскими. Такое мнение он выразил в беседе с журналистами на полях конференции "Спортивные события: генерация социальных эффектов" в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи.

© РИА Новости

В Сочи работают три горнолыжных курорта - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.

«Я приехал в Сочи в 2004 году, когда меня спрашивали, можем ли мы провести Олимпийские игры здесь. На тот момент в горах Сочи ничего не было, никакой инфраструктуры. А вот уже сейчас в горном кластере города мы видим курорты, которые хорошо известны во всем мире. Как швейцарец могу свидетельствовать, что это великолепные курорты», — сказал Фазель.

Он отметил, что Олимпийское наследие в Сочи - дороги и объекты - трансформировали город, в настоящий момент они продолжают работать. Фазель также поблагодарил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко за проделанную работу в Сочи для проведения зимних Олимпийских игр.

Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" проходит в РМОУ в Сочи 21-22 февраля. В ней принимают участие эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Китая, России, Франции, Швейцарии и ЮАР.