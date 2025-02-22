В Югре намерены нарастить турпоток к 2030 году

Ханты-Мансийский автономный округ впервые планирует преодолеть планку 1,7 млн туристов за год к 2030 году, нарастив их поток более чем на треть. Для этого проходит реновация существующих гостиниц, создание новых маршрутов, баз отдыха, глэмпингов, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

В Югре рассказали, сколько туристов они планируют принять к 2030 году
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"По прогнозным данным, туристский поток в Югру в 2025 году составит 1 млн 340,3 тыс. человек, к 2030 году ожидается 1 млн 710,6 тыс. человек. <…> В последние годы совместно с туристическим бизнесом мы работаем над развитием туристской инфраструктуры: проходит реновация существующих гостиниц, модернизация их номерного фонда, создание новых туристских объектов: баз отдыха, глэмпингов, расширение спектра услуг субъектов туриндустрии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2023 году турпоток в Югре впервые преодолел отметку в 1 млн человек и составил 1 млн 215,7 тыс. туристов. При этом, по предварительным данным, в 2024 году он вырос на 5%, до 1 млн 276,5 тыс. человек. Основными гостями Югры являются жители Уральского федерального округа, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирской и Томской областей, Пермского края, а среди иностранцев - граждане Турции, Китая, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Марокко, Туниса, Туркменистана, Уганды и Узбекистана. "Увеличение количества туристов, посещающих наш регион, связано, в том числе с насыщенным календарем деловых и событийных мероприятий. В 2025 году он включает 250 культурных, музыкальных, исторических, спортивных, национальных событий. Туризм в регионе не скован рамками сезонности: приезжать сюда можно в любое время года: всегда имеется разнообразный отдых - от совершенно необычной гастрономии и красочных фестивалей до экспедиционных туров на собачьих упряжках по земле хантов", - пояснил Гамузов.

Популярные направления

Он уточнил, что один из самых популярных туров - поездка на стойбища для знакомства с традициями, укладом жизни коренных народов ханты и манси, национальными праздниками, дегустацией их блюд, участием в мастер-классах и изготовлением сувениров, отдых на горнолыжных комплексах региона и Приполярном Урале с посещением водопадов, горных озер, сплавами по горным рекам и вертолетными экспедициями. Летом пользуются спросом прогулки на корабле до слияния рек Обь и Иртыш, где расположена первая в России часовня-маяк. Кроме того, новым направлением в Югре стал промышленный туризм с возможностью посетить различные предприятия. Привлечению людей в регион способствуют и новые турмаршруты выходного дня. Так, в 2024 году туры по различным муниципалитетам региона с возможностью за два дня посетить музейно-выставочные комплексы, этнографические объекты, узнать о культуре и быте коренных народов Севера, как добывают и что производят из нефти, как жили первобытные люди, почему мамонт - символ Югры.

Гамузов отметил, что у граждан, желающих приехать на отдых в Югру, пользуется популярностью Единая цифровая туристическая платформа Ханты-Мансийского автономного округа. Она позволяет выбрать интересные места для посещения, забронировать отель или базу отдыха, запроектировать маршрут и затем пройти его самостоятельно, а также купить готовый турпакет. Сегодня в данной системе размещено 582 организации-поставщика туруслуг и услуг смежных отраслей. Кроме того, для развития туризма регион системно участвует в различных выставках и мероприятиях с отдельными экспозициями и проводит ознакомительные пресс-туры.

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