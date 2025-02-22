В Югре рассказали, сколько туристов они планируют принять к 2030 году

Ханты-Мансийский автономный округ впервые планирует преодолеть планку 1,7 млн туристов за год к 2030 году, нарастив их поток более чем на треть. Для этого проходит реновация существующих гостиниц, создание новых маршрутов, баз отдыха, глэмпингов, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

"По прогнозным данным, туристский поток в Югру в 2025 году составит 1 млн 340,3 тыс. человек, к 2030 году ожидается 1 млн 710,6 тыс. человек. <…> В последние годы совместно с туристическим бизнесом мы работаем над развитием туристской инфраструктуры: проходит реновация существующих гостиниц, модернизация их номерного фонда, создание новых туристских объектов: баз отдыха, глэмпингов, расширение спектра услуг субъектов туриндустрии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2023 году турпоток в Югре впервые преодолел отметку в 1 млн человек и составил 1 млн 215,7 тыс. туристов. При этом, по предварительным данным, в 2024 году он вырос на 5%, до 1 млн 276,5 тыс. человек. Основными гостями Югры являются жители Уральского федерального округа, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирской и Томской областей, Пермского края, а среди иностранцев - граждане Турции, Китая, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Марокко, Туниса, Туркменистана, Уганды и Узбекистана. "Увеличение количества туристов, посещающих наш регион, связано, в том числе с насыщенным календарем деловых и событийных мероприятий. В 2025 году он включает 250 культурных, музыкальных, исторических, спортивных, национальных событий. Туризм в регионе не скован рамками сезонности: приезжать сюда можно в любое время года: всегда имеется разнообразный отдых - от совершенно необычной гастрономии и красочных фестивалей до экспедиционных туров на собачьих упряжках по земле хантов", - пояснил Гамузов.

Популярные направления

Он уточнил, что один из самых популярных туров - поездка на стойбища для знакомства с традициями, укладом жизни коренных народов ханты и манси, национальными праздниками, дегустацией их блюд, участием в мастер-классах и изготовлением сувениров, отдых на горнолыжных комплексах региона и Приполярном Урале с посещением водопадов, горных озер, сплавами по горным рекам и вертолетными экспедициями. Летом пользуются спросом прогулки на корабле до слияния рек Обь и Иртыш, где расположена первая в России часовня-маяк. Кроме того, новым направлением в Югре стал промышленный туризм с возможностью посетить различные предприятия. Привлечению людей в регион способствуют и новые турмаршруты выходного дня. Так, в 2024 году туры по различным муниципалитетам региона с возможностью за два дня посетить музейно-выставочные комплексы, этнографические объекты, узнать о культуре и быте коренных народов Севера, как добывают и что производят из нефти, как жили первобытные люди, почему мамонт - символ Югры.

Гамузов отметил, что у граждан, желающих приехать на отдых в Югру, пользуется популярностью Единая цифровая туристическая платформа Ханты-Мансийского автономного округа. Она позволяет выбрать интересные места для посещения, забронировать отель или базу отдыха, запроектировать маршрут и затем пройти его самостоятельно, а также купить готовый турпакет. Сегодня в данной системе размещено 582 организации-поставщика туруслуг и услуг смежных отраслей. Кроме того, для развития туризма регион системно участвует в различных выставках и мероприятиях с отдельными экспозициями и проводит ознакомительные пресс-туры.