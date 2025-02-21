В Мурманске для туристов смягчили алкогольные ограничения

В Мурманске определили туристические локации, где не будет работать ограничение на продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах. Это решение было принято единогласно депутатами облдумы и коснулось нескольких улиц в центре города.

© tourdom.ru

Власти региона еще летом прошлого года поддержали закон, который с 1 марта вводит допограничения розничной продажи алкоголя в точках общепита в жилых домах. Это произошло на фоне скандала, когда местному губернатору пришло более 100 жалоб на одну из «наливаек». Тогда и придумали запретить продажу горячительного с 23:00 до 10:00.

Однако теперь депутаты задумались о том, что это может испортить отдых туристам. Поэтому решено сделать исключение из общего правила для нескольких улиц. Там чаще всего останавливаются туристы, а значит, ограничения на продажу алкоголя не будет. В числе таких локаций проспект Ленина, улица Дзержинского, Комсомольская и т. д.

При этом в Кировске, где расположены лыжные курорты, тоже составят список туристических мест, свободных от ограничения на алкоголь.

Отметим, власти в Мурманске противоречат сами себе. Например, в прошлом году министр развития экономики Мурманской области Светлана Панфилова заявила, что регион считается сильно пьющим именно из-за туристов. А местные ни при чем. «Мы изучали этот вопрос. Статистика формируется по покупке, не по потреблению. С учетом роста туристического потока статистику нам дают туристы, которые приезжают в регион и скупают алкоголь», – уточнила министр.