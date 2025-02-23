Как китайский Новый год в РФ повлиял на количество карт туриста

В 2025 году в первые две февральские недели иностранцам в России выдали почти на треть больше карт туриста, чем за аналогичный период в январе, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на статистику сервиса «ЮMoney».

«Карта туриста» — фактически счет в системе «Мир», позволяющий безналично оплачивать товары и услуги и получать кешбэк. Его можно дистанционно открыть перед путешествием в Россию через зарубежные банки.

По данным «ЮMoney», в этом году 1–17 февраля заграничным гостям выдали на 30 % больше карт, чем с 1 по 17 января. Основная причина — празднование китайского Нового года (с 28 января по 16 февраля), и, конечно, большинство приезжих было из КНР.

Туристы предпочитали тратиться на кафе и рестораны, услуги, развлечения, продукты, книги, ювелирные украшения, косметику, отели и транспорт — в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В целом иностранцы с 28 января по 9 февраля совершили на 26 % больше покупок по сравнению с двумя январскими неделями, оборот платежей на пользователя подрос на четверть, а средний чек составил 1 204 руб.

Что касается разных сфер, по сравнению с прошлым китайским Новым годом (9–21 февраля 2024-го) 28 января – 9 февраля оборот по картам туриста в общепите увеличился на 6 % (число покупок то же, средний чек вырос на 6 %, до 1 827 руб.), в продуктовых магазинах — на 11 % (платежи +2 %, средний чек +8 %, до 975 руб.), в сфере услуг — на 4 % (платежи +1 %, средний чек +3 %, до 680 руб.), в косметических, ювелирных и книжных — на 19 % (платежи +9 %, средний чек +9 %, до 2 101 руб.), в магазинах одежды — на 48 % (платежи +1 %, средний чек +46 %, до 5 685 руб.)

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