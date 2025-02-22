Стало известно, сколько туристов в России путешествуют по работе

Каждый пятый турист отправляется в поездку по работе, сообщили ТАСС в сервисе "Яндекс Путешествия" в рамках анонса новых корпоративных тарифов.

"Теперь те, кто совершает деловые поездки, смогут бронировать отели и апартаменты на сервисе со скидкой, а гостиничный бизнес получит возможность привлечь новый сегмент аудитории - бизнес-туристов. Согласно опросу "Яндекс Путешествий", по работе путешествует каждый пятый приезжающий", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, размер скидки для бизнес-туристов определяют сами отельеры и арендодатели. В среднем она составляет 8-10%. По прогнозам "Яндекс Путешествий", гостиницы и апартаменты при наличии корпоративного тарифа могут увеличить объем бронирований до 20%.

"Корпоративные тарифы помогут отельерам и арендодателям привлечь больше бизнес-туристов и увеличить загрузку во время низкого сезона. А также такие туристы возвращаются в отели и апартаменты чаще, чем обычные путешественники, реже отменяют поездки и охотнее рекомендуют понравившиеся места коллегам и партнерам", - отметил руководитель B2B-направления "Яндекс Путешествий" Руслан Закирьянов.

Предложения отелей и апартаментов по корпоративным тарифам также будут доступны компаниям, которые используют сервис "Яндекс Командировки". Он входит в платформу "Яндекс Go" для бизнеса, добавили в компании.