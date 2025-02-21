В Приморье начнут контролировать туризм

Правительство Приморского края готовит новое постановление, которое утвердит правила контроля в сфере туристской индустрии, сообщает ИА DEITA.RU. Документ опубликован на региональном портале проектов НПА.

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Так, документ предусматривает усиленный надзор за гостиницами, пляжами, горнолыжными трассами, а также деятельностью экскурсоводов и инструкторов-проводников. Контрольные мероприятия будут включать проверки, инспекционные визиты и мониторинг соответствия услуг требованиям законодательства.

Отельеры и владельцы туристических объектов обязаны подтвердить свою классификацию, а гиды – пройти обязательную аттестацию. В случае нарушений грозят предписания, штрафы и даже исключение из реестра.

Чиновники уверены, что нововведения помогут улучшить качество туристических услуг и защитить потребителей. В настоящее время документ находится на стадии обсуждения, которая завершится 18 марта.

Напомним, что за прошлый год Приморский край посетило свыше четырех миллионов туристов.