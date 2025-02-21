Отели в Анапе не снижают цены на фоне падения спроса

Отели в Анапе не снижают цены, несмотря на падение спроса на 57% в годовом выражении, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса для отелей Travelline.

Отмечается, что Анапу в этом году бронируют меньше на 57%, Геленджик – на 32%, Сочи – на 24%. При этом отели Красной Поляны даже прибавили – примерно 20%, Туапсе – 9%. А еще лучше себя чувствуют курорты Азовского моря – Ейск (плюс 58%).

В среднем бронирования в Краснодарском крае упали на 17%. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил что отельеры в Анапе ведут себя «по-хамски», повышая цены на фоне резкого падения спроса и числа бронирований из-за экологической катастрофы с разливом мазута в Черном море.

Российские туроператоры начнут предлагать скидки на Анапу по завершении ликвидации последствий разлива мазута, что, по словам властей, произойдет в начале-середине марта, заявил ранее вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин «Радиоточке НСН».