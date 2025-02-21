В Дербенте откроют музей археологии

На территории дербентской цитадели Нарын-кала весной откроют первый музей археологии. В экспозиции музея будет представлено более 500 предметов.

«В апреле на территории крепости планируем открытие нового музея археологии. В экспозиции музея археологии, расположенного на территории крепости Нарын-кала, будет представлено более 500 предметов, характеризующих хозяйственную деятельность и бытовой уклад жителей древнего поселения», — сообщил ТАСС руководитель Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

В музее можно будет увидеть предметы, относящиеся к времени строительства оборонительной системы VI века сасанидского периода, артефакты арабского периода (VIII—X века) и периода Дербентского эмирата (XI—XIII века).

Нарын-кала — древняя, доарабская крепость в нагорной части Дербента, соединенная с морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Внутри крепости сохранились бани, подземные тюрьмы, резервуары для воды и руины зданий. Архитектурный комплекс является частью Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Дербент — один из древнейших городов России и мира. В 2015 году отмечалось 2000-летие города, а поселение на этой территории существовало уже более 5 тысяч лет назад. Дербент также является одной из популярнейших туристических локаций Дагестана. Цитадель Нарын-кала, древний город, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.