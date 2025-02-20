Где пройдет туристский слет «Маевка»

Пятигорск готовится принять III Всероссийский туристский слет «Маевка». Он пройдет с 29 апреля по 3 мая на Комсомольской поляне на склонах горы Машук.

© РИА Новости

«"Маевка" — самое масштабное туристское мероприятие в стране для взрослых. Оно объединит победителей Всероссийского конкурса "Открывай страну" в номинации "Наставники", организаторов окружных туристических слетов „Больше, чем путешествие“, а также региональных и местных координаторов "Движения Первых"», — сообщили в пресс-службе мероприятия.

Участники турслета получат возможность пройти обучение в Школах Маевки и обменяться региональными практиками, а также примут участие в тематических соревнованиях и походах на пять вершин Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, будет организован образовательный блок для организаторов походов. В частности, их научат составлять опросные листы, разрабатывать маршруты и проводить по ним навигацию, планировать культурную программу похода, организовывать бивак и переправы. Предусмотрены и практические занятия по профилактике травматизма и оказанию первой помощи в походах.

Программа турслета также включает комплекс оздоровительных мероприятий, концерты бардовской песни, освоение новых творческих навыков, различные интерактивы и выступления артистов.

«Особое внимание в программе "Маевки" уделено Году защитника Отечества. Тематика Года отражена в образовательных, культурных программах и мастер-классах по изготовлению предметов быта для бойцов СВО», — отмечают организаторы.

Чтобы попасть на слет, нужно зарегистрироваться на Всероссийском конкурсе «Открывай страну» в номинации «Открывай страну. Наставники». Подробные условия опубликованы на сайте. Регистрация на «Маевку» продлится до 28 февраля.