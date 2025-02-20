Между отельерами Анапы и туристами разразился скандал

В редакцию «Бизнес FM» обратилась многодетная мать, которая смогла получить возврат средств после отмены бронирования, более 600 тысяч рублей, только через 50 дней и обращения в массу инстанций. По ее словам, она оказалась редким счастливчиком и подавляющему большинству других туристов отель деньги так и не вернул.

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Отели Анапы не возвращают россиянам деньги по 90 дней за отказы от бронирования. Об этом «Бизнес FM» рассказала наш слушатель Екатерина. В ноябре она вместе со своей семьей забронировала номер в пятизвездочном отеле в Анапе со стопроцентной предоплатой — почти 630 тысяч рублей. В декабре, после разлива мазута в Черном море, они решили отменить бронирование, чтобы не рисковать здоровьем детей (в семье Екатерины четыре ребенка). Они направили в отель заявление и все необходимые документы для отмены бронирования. Екатерине сообщили, что деньги вернут в течение 45 дней. Возврат средств произошел только на 50-й, но ей повезло, некоторым деньги не возвращают по 90 дней, рассказывает туристка Екатерина:

«Люди массово пишут, что деньги не возвращаются, что отель на контакты не идет. Естественно, я начала тут же звонить в отель, мне начали говорить то же самое, что есть некие списки, которые утверждаются директором. Вы есть в реестре, но в списках вас нет, поэтому мы вам на этой неделе не вернем, когда вернем, не знаем. Мне повезло относительно других, потому что мне все-таки на 50-й день отель деньги вернул. Из 45 человек, которые только нам известны, которые ожидают возврата, возврат прошел только у четырех человек от отеля, и еще одному человеку удалось получить деньги через отмену операции в банке. Остальные на данный момент все находятся в ожидании. У людей задержки от 60 до 90 дней уже, суммы самые разные — от 80 тысяч до 600 тысяч, в моем случае это было. Я считаю, что мне повезло, потому что мы оставляли комментарии на странице гостиницы, писали, обращались к губернатору, к Минтуризму, и вот буквально, которые наиболее активно себя проявили, нам и вернули. Остальным не вернули совсем, на данный момент отключены комментарии полностью, заблокирована возможность отмены брони. Люди сейчас не в состоянии даже отменить бронирование, начать эту процедуру, и отель ни на какие контакты не идет. Мы создали беседу в соцсетях, каждый день добавляются новые и новые люди. Люди обращаются в Роспотребнадзор, в Следственный комитет, отправляют письма губернатору, в министерство туризма, в прокуратуру. Есть официальные ответы, в которых нам пишут, что помочь вам ничем не можем, это не юрисдикция прокуратуры, обращайтесь в суд. Хотя было обещание от Минтуризма взять ситуацию на контроль, было обещание, что все деньги будут возвращены 12-го числа, но, как мы видим, это никак не повлияло на решение отеля. Там целая сеть отелей, просто бронирование идет через один сайт, соответственно бронировали тоже через одну систему».

Около 25% туристов, которые до конца прошлого года запланировали отдых в Анапе, отказались от бронирования. Некоторые выбрали альтернативные направления, рассказал «Бизнес FM» генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

— Безусловно, спрос снизился примерно в два раза по сравнению с началом декабря, когда еще ситуация была обычная. Более того, те туристы, которые забронировали до конца 2024 года, многие из них, процентов 25, аннулировали свои заявки. Возможно, выбрали другие направления поездки или пока взяли паузу и ожидают развития событий. Я напомню, что побережье Краснодарского края — это более 200 километров пляжей, и, соответственно, у туристов есть выбор. Кроме того, Крым предлагает возможную замену, поскольку там есть не очень большие, но участки с песчаными пляжами, которые нужны туристам с детьми, в районе Феодосии, Судака. На побережье Каспийского моря мы видим, что спрос тоже активизировался, возможно туристы выбирают Каспийское побережье вместо Анапы. Но на самом деле основные события в этой области произойдут, наверное, после 1 апреля или даже после 1 мая, когда закончится, мы надеемся, ликвидация последствий. Роспотребнадзор сделает какие-то выводы о состоянии воды и песка на пляже, тогда туристы смогут либо возобновить бронирование, и мы в это верим, либо принять окончательное решение о смене направления. В целом если мы возьмем краснодарское побережье, то да, Анапа, конечно, снижает показатели края в целом, но все равно, если брать шесть курортов побережья, мы видим небольшой плюс — 3-4%.

Супермассовых отмен бронирования, их пока что все-таки нет?

— Их нет и не могло быть, потому что это случилось зимой, когда в принципе этих заявок было ничтожное количество по отношению к общему объему анапских туристов.

Как пишет туристическое информационное агентство RATA-News, отели в Анапе не снижают цены, несмотря на нынешнее падение спроса и возвраты бронирований. Отельеры ожидают, что уборка пляжей завершится к лету и сезон пройдет в полном объеме.