Туроператоры, отправляющие туристов за рубеж, столкнулись с проблемой – в Минэкономразвития зависли их заявки на продление финансовых гарантий с использованием накоплений в фондах персональной ответственности (ФПО) ассоциации «Турпомощь». И это грозит массовым исключением компаний из федерального реестра.

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Как рассказал «ТурДому» руководитель объединения Александр Осауленко, около 200 из 380 участников «Турпомощи» используют ФПО в качестве фингарантий – по закону там должно быть 7% от общей цены турпродукта, реализованного за предыдущий период. Если этот порог достигнут, у компании нет необходимости оформлять фингарантии у страховщика. Решение о том, достаточен ли фонд каждого туроператора, принимает Минэк на основе отчетности, сдаваемой в «Турпомощь». По словам Осауленко, в Минэке уже находятся комплекты документов от 115 компаний, еще порядка 70 собираются их отправить. Однако «даже те, кто подал в январе не получил согласования». В одной из туроператорских компаний редакции подтвердили, что отправили документы 9 января, но ответа нет.

Александр Осауленко предполагает, что проблема может быть связана с расхождением данных по ФПО и отчетности в «Электронной путевке» (обязательна для туроператоров выездного туризма с 15 ноября 2023 года. – Ред). Причем суммы в ГИС меньше, чем объемы продаж, заявленные в «Турпомощь».

Руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов высказал мнение, с чем может быть связана такая ситуация. В 2024 году некоторые компании ничего не передавали в систему либо передавали очень выборочно и столкнулись с последствиями: «А сейчас подают отчет об общей цене турпродукта за 2024-й год, и Минэк путем простого нажатия кнопки видит, что данные не бьются». Это нарушение, за которое туроператор может быть исключен из реестра.

В то же время наше собеседники допускают, что возможны сбои и в самой «Электронной путевке». Система новая, в процессе ее создания менялся подрядчик, вносились доработки.

«Я считаю, что с учетом особенности ввода в эксплуатацию этой системы и периода ее тестирования Минэкономразвития должно объявить амнистию для нарушителей 2024 г.», — сказал Мохов.

По словам Александра Осауленко, многие представители туроператоров утверждают, что добросовестно выполняли все требования закона и передавали в ГИС необходимые данные. Увидеть нестыковки заранее они не имели возможности, так как ЭП не показывает туроператорам общую сумму турпродукта.

«И Минэк, и мы неоднократно предупреждали туроператоров, что их данные будут проверяться. Сейчас выявились расхождения. Они возможны, но не на порядок и не на 50%. Сделать сверку и разобраться невозможно. Туроператоры в шоке», – говорит Александр Осауленко.

Проблема также в том, что Минэк держит туроператоров в неведении о судьбе их заявок на продление фингарантий: «Ситуация непонятная. Диалога с Минэком нет, в контакт никто не вступает». Эта неопределенность подталкивает представителей туркомпаний к предположению, что их намеренно вытесняют из реестра, так как сроки действия фингарантий у многих истекают в марте – апреле.

«Практика показывает, что никто из исключенных из реестра туроператоров работу в этой сфере не прекращает и просто уходит в серую зону. Как в этой ситуации будут защищены интересы туристов?» – спрашивает Александр Осауленко.

Редакция отправила запрос с в пресс-службу Минэкономразвития с просьбой прокомментировать ситуацию.

Добавим, что накопления в фондах персональной ответственности используют в качестве фингарантий в основном небольшие компании. Крупные и средние туроператоры страхуют свою ответственность. Все остальные не могут последовать их примеру, так как после 2020 года страховщики неоднократно заявляли, что страхование гражданской ответственности как бизнес им не интересно. Договоры сейчас продлевают и подписывают только с партнерами, обеспечивающими большой поток заказов на медицинское страхование туристов.