«Аура там так себе». В Петербургской тюрьме откроют гостиницу

В знаменитой петербургской тюрьме «Кресты» откроют гостиницу, музей и ресторан. Комплекс, которому около 140 лет, продали на торгах почти за 1,15 млрд руб.

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О том, что бывший каземат планируют выставить на продажу, стало известно в 2022 году. Конкурс был объявлен в декабре 2024 года: в лот включили участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения (41,2 тыс. кв. м). Начальная стоимость составляла 1,052 млрд руб.

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Сегодня огласили результаты: за «Кресты» бились два покупателя. Совладелец билетного сервиса Kassir.ru, глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн, собиравшийся в случае победы организовать в бывшей тюрьме «музей добра и зла», предложил 1,125 млрд руб. Второй участник аукциона – группа компаний «КВС» – заявил о готовности заплатить 1,136 млрд руб. и выиграл.

Новый собственник собирается реставрировать постройки, но сохранить при этом исторический облик, так как часть сооружений входят в состав объекта культурного наследия. Заявляется, что в казематах появится музей, «сохраняющий память и историю локации», а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и пространства, открытые для всех.

О конкретных планах, например какую часть предполагается отвести под отель, какой он будет категории, а также об объеме инвестиций,новоявленный владелец пока не распространяется.

«Круто, а можно заказать номер с привидением?» – комментируют планы преображения каземата подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Если там действительно откроют ресторан, зайду при случае», – обещают одни. «Бывшие постояльцы смогут по собственному желанию туда теперь заезжать – ностальгировать», – предполагают другие. Кто-то предлагает устраивать в «Крестах» экскурсии: «Хорошо бы туда сводить подростков до ремонта – показать, как не надо жить». А некоторые считают превращение «Крестов» в гостиницу неудачной затеей: “Не кажется, что аура там хорошая... Точно ночевать бы не стала... Лет через 100 если только…”

Напомним, строить тюрьму начали в 1884 году на Выборгской стороне. Архитектор Антоний Томишко выбрал для двух арестантских корпусов крестообразную форму, не столько закладывая в нее символичный смысл, сколько реализуя идею паноптикона, где один охранник может наблюдать сразу за всеми, а сам остается незаметным. В изоляторе было оборудовано 999 одиночных камер. Говорят, что была еще одна, в которую заточили самого архитектора, чтобы он никому не раскрыл все секреты каземата: ее искали, но до сих пор не нашли, а легенда о призрачной одиночке стала одной из самых популярных у арестантов.

В 1964 году на базе «Крестов» открыли следственный изолятор № 1, а в 2006-м было решено перевести СИЗО в новый комплекс в Колпине, «переезд» завершили к 2017 году.

Отметим, что превратить изолятор в гостиницу – идея неоригинальная. В 2007 году в Бостоне на базе тюрьмы на Чарльз-стрит, в которой содержали анархистов, суфражисток и военнопленных, открыли четырехзвездочный отель «Либерти», часть номеров оборудована в бывшем камерном блоке. А в 2016-м в Амстердаме в бутик-отель переделали плавучий острог для нелегальных мигрантов.

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