Туристический поезд из Самары отправится на Кавказ

Город на Волге станет одной из первых станций, откуда туристы уже этой весной смогут совершить железнодорожное путешествие на Кавказ. Старт маршрута 9 мая.

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Единственный рейс тематического поезда "Жемчужина Кавказа" откроет самые удивительные локации горного края. Маршрут пройдет через Черкесск, Нальчик, Грозный, Дербент и вновь вернет пассажиров в Самару.

Особое расписание круизного состава (поезд идет только по ночам, а светлое время суток - посвящено экскурсиям) позволит самарцам всего за неделю дороги в комфортабельных, специально оформленных вагонах, увидеть горнолыжные курорты Домбай и Архыз, горное озеро Тубанлы-Кель, Тебердинский заповедник, высочайшую вершину Европы - гору Эльбрус, мечеть "Гордость мусульман", цитадель Нарын-Кала, Сулакский каньон и крупнейший в Европе песчаный бархан Сары-Кум.

Организаторы, кроме увлекательных экскурсий, обещают путешественникам участие в колоритных праздниках горных народов и дегустацию вкуснейшей кавказской кухни.