Как будут отмечать День защитника Отечества на «Эльбрусе»

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в предстоящие выходные устроят праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Мужчины смогут посостязаться в перетягивании каната и забивании гвоздей на скорость, а также поучаствовать в армейском КВН.

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«Курорт "Эльбрус" подготовил праздничную программу. Выходные в горах 22−23 февраля пройдут активно и спортивно — для всей семьи, а главным событием программы станет конкурс на звание "Джигит Эльбруса". Мужчины смогут продемонстрировать свою силу, смекалку, обаяние и принять участие в армейском КВН, где понадобится отменное чувство юмора и знание кавказских традиций», — сообщается на сайте курорта.

Программа праздника включает соревнования по армрестлингу, забиванию гвоздей на скорость, перетягиванию каната, поднятию гири, зимней бочче (это игра с мячом, напоминающая керлинг). Также запланированы мастер-классы по плетению маскировочных сетей и созданию окопных свечей. Музыкальную часть программы обеспечит диджей, а детей будут развлекать аниматоры.

Праздник будет проходить на Поляне Азау в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00. Участие бесплатное.