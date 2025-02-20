Курорт «Архыз» вновь примет фестиваль «Ритм гор»

На курорте «Архыз в Карачаево-Черкесии с 7 по 9 марта пройдет музыкально-спортивный фестиваль «Ритм гор». В его программе — концерты хедлайнеров, соревнования по горнолыжному фристайлу и фирменные ночные вечеринки.

© РИА Новости

«6-й сезон фестиваля пройдет там, где все однажды началось. "Архыз" — самый быстроразвивающийся курорт Северного Кавказа, с большим количеством горнолыжных трасс разного уровня, колоритной местной кухней и потрясающей природой вокруг. Мы возвращаемся на курорт с большой трехдневной программой, включающей в себя концерты хедлайнеров на главной фестивальной площади, соревнования между топовыми райдерами в экстрим-парке и наши фирменные ночные вечеринки», — сообщается на сайте проекта.

Как отмечают организаторы, в этом году на фестивале будут представлены сразу три музыкальных пространства: главная сцена на площади поселка Романтик, зона апре-ски на веранде бара «Че? Горы!» и ночная локация в мультифункциональном комплексе курорта. На главной сцене выступят автор нашумевшего хита «Горы» BLIZKEY, PLC и поп-дива ELLA, в зоне апре-ски зрителей ждет SAMSTASEE с лайв-перфомансом и Natasha Bai, ночную локацию займут техно-дива ERRORTICA, D.A.L.I. и MAKSIMOVNA.

В соревнованиях по фристайлу Jaguar Extra Urban Snowbattle примут участие райдеры со всей России, а общий призовой фонд составит более 200 000 рублей.

Фестиваль музыки и спорта «Ритм гор» проводится уже в шестой раз и собирает на курорте «Архыз» участников со всей страны. Так, в 2023 году фестиваль посетили около тысячи человек из разных регионов России.