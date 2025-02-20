Названы лучшие отели в стране

Аналитики «Яндекс Путешествий» назвали россиянам лучшие отели, представленные на сервисе в 2024 году, в рамках премии «Приятно оставаться». Результаты их исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

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В этот список вошел 751 объект размещения из 66 регионов страны. Как указали специалисты, все гостиницы востребованы среди путешественников и демонстрируют отличный уровень сервиса.

«В числе победителей Holiday Tagansky в Москве, Valo Hotel City в Санкт-Петербурге, Cosmos Stay Le Rond в Сочи, Courtyard by Marriott в Казани, Mercure в Калининграде, Гранд Хаятт Ридженси в Ростове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть отелей в этом перечне — трехзвездочные (35 процентов) и четырехзвездочные (32 процента). Примерно четверть (24 процента) относятся к категории «без звезд» и только 6 процентов гостиниц являются пятизвездочными.

Помимо классических гостиниц, в рейтинг также попали гостевые дома, апарт-отели, глэмпинги, санатории и хостелы.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин потратил в путешествиях больше ожидаемого. По данным исследования сервиса «Купибилет», у 25 процентов опрошенных расходы оказались выше ожидаемых.