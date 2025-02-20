Чем туристу заняться в Югре

Югра, или Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — это не только суровые зимы, ледяные просторы и бескрайние дикие леса. Здесь коренные народы живут по соседству с месторождениями полезных ископаемых, оленеводы дружат с нефтяниками, а от городов с современной инфраструктурой рукой подать до малоизвестных мест, где можно наблюдать за звездным небом и северным сиянием. О том, почему Югра идеально подходит для любителей зимы и чем там заняться туристам, «Лента.ру» выясняла вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру».

Край снега и нефти

Когалым — идеальная отправная точка для путешествия в ХМАО, и на это есть несколько причин. Во-первых, географическое положение. Город расположен в самом центре региона на пересечении транспортных путей, и поэтому от него удобно добираться как до природных парков, так и до других населенных пунктов маршрута.

Второе — это темп жизни. Когалым тихий, но современный. В городке проживает всего 60 тысяч человек. Вся его ключевая инфраструктура находится в пешей доступности, и для знакомства с местными достопримечательностями машина не нужна. Здесь можно отдохнуть от мегаполиса, при этом не лишаясь бытового комфорта. В городе много парков, зеленых зон, и чувствуется размеренный темп жизни.

Наконец, приезжая в сюда, любой турист сразу понимает, куда именно он попал. Несмотря на свою компактность, Когалым считается одним из главных городов региона, обеспечивающих нефтью всю Россию. Это становится понятно сразу, как только нога гостя ступает на главную площадь города.

Здесь расположен памятник «Капля нефти», название которого говорит само за себя. Второе его имя — «Капля жизни»: именно нефть когда-то вдохнула жизнь в поселок на болотах и стала причиной появления целого города. Неудивительно, что с нефтью в Когалыме так или иначе связано практически все: к примеру, в местном Музейно-выставочном центре на улице Дружбы народов ею можно порисовать.

Гостям центра также рассказывают об истории освоения Югры, культуре и быте коренных народов Севера и, конечно, о добыче нефти, которую используют для производства тканей, ванилина, духов и даже аспирина.

Быстрее всего из Москвы в Когалым добираться на самолете: время в полете займет чуть больше трех часов. Вылет только ночной, что дает возможность поспать в пути и уже в семь утра оказаться на месте.

В сердце тундры

В двух часах езды от города находится одно из крупнейших стойбищ оленеводов в регионе, принадлежащее семье Сопочиных. Для его хозяев Степана и Олеси стойбище — это родной дом.

Здесь они живут, собирают дикоросы, ловят рыбу и, конечно, занимаются оленеводством. Интересно, что в Югре по родовым угодьям оленеводов нередко пролегают дороги нефтяников, однако это не приводит к конфликтам. Наоборот — оленеводы разрешают нефтяникам работать на своей территории, а те прокладывают и чистят дороги, помогают с техникой.

Олеся Сопочина, хрупкая хозяйка стойбища, встречает гостей в национальной одежде и на снегоходе «Буран» с прицепленными к нему санями. В них туристы, укрытые теплыми накидками, едут до стойбища по заснеженной дороге, где не пройдет машина.

Спустя полчаса перед гостями появляется первый олень, а еще через пару минут — их уже больше сотни. Животные с любопытством наблюдают за людьми, а те кормят их хлебом и гладят по меховым головам.

«Долгое время этнотуризм был нашей заветной мечтой, которую мы лелеяли вечерами за чашкой чая. Все началось с того, что я увлеклась фотографией и начала организовывать на стойбище фотосессии с нашими северными красавцами оленями, а потом мы решили сделать так, чтобы люди приезжали не только за снимками», — Олеся Сопочина, хозяйка стойбища в Югре.

На стойбище Сопочины живут со своими детьми (три старшие дочери чаще всего на учебе) и родителями Степана. Причем их семья ведет не кочевой, а полукочевой образ жизни. Такие оленеводы переходят от сезона к сезону на разные стойбища, чтобы природа успевала восстанавливаться и ягель у оленей не заканчивался.

На территории каждого сезонного стойбища есть традиционная избушка, лабаз и загон для оленей

Внутри дома — большая кровать и печка. Деления избы на комнаты нет — для большей теплопроводности. Кстати, поддержание огня в доме у оленеводов считается традиционной обязанностью женщин.

На стойбище гости Сопочиных могут познакомиться с бытом и культурой ханты: примерить традиционные костюмы (у девушек — сах и кисы, у мужчин — малица и кисы), порыбачить, попрактиковаться в метании аркана и попробовать блюда национальной кухни.

Из еды туристам предлагают строганину, суп из оленины, щучьи котлеты, пельмени из оленины (гости стойбища могут слепить их своими руками), домашний хлеб и блины из крови оленя. Последние выглядят весьма необычно, но, по словам хозяев, очень полезны для гемоглобина.

Засыпают посетители стойбища на теплых оленьих шкурах, расстеленных на огромных кроватях: мужчины ночуют в гостевом домике, а женщины — в хозяйском, вместе с Олесей и ее сыном.

Биг-Бен по-сургутски

Путь от Когалыма до Сургута, неофициальной нефтяной и энергетической столицы Югры, занимает около трех часов — всего на час больше, чем до стойбища семьи Сопочиных. Сургут с населением более 400 тысяч человек является крупнейшим городом ХМАО и неизменно привлекает множество гостей со всей России.

Одна из самых известных достопримечательностей Сургута — местный Биг-Бен. Копию главного символа Великобритании в городе построили сравнительно недавно, в 2004 году: сегодня здесь работает школа иностранных языков. Часы на сургутском Биг-Бене сделаны в Великобритании, они в три раза меньше оригинала, но покрыты сусальным золотом.

Среди туристов, оказавшихся в Сургуте, популярны экскурсии на местную шоколадную фабрику, где делают шоколад ручной работы. Он не проходит термическую обработку и готовится при температуре до 40 градусов: по словам владельцев фабрики, такой метод приготовления сохраняет все полезные свойства какао.

Гости здесь могут поучаствовать в мастер-классах, приготовить шоколад, а также купить на память что-то из продукции фабрики.

Туристам, предпочитающим более активный отдых, наверняка придется по душе катание по городу на собачьих упряжках, которое организуют в местном хаски-центре.

Интересно, что хаски в упряжках выстроены в соответствии со строгой иерархией. Первой парой идут лидер и его напарник («стажер»), второй — «плееры», которые помогают лидеру держать темп, а две последние пары состоят из самых сильных и выносливых собак, так как им чаще всего приходится дотаскивать сани вместе с каюром.

Закончить знакомство с Сургутом можно в одном из местных ресторанов, предлагающих аутентичную кухню с северным колоритом. К примеру, здесь подают сугудай из муксуна с тертым яблоком, пельмени с мясом дикого оленя и косули, а также строганину из стерляди, муксуна и нельмы.

В качестве аперитива гостям предложат местные настойки, а на десерт — чизкейк на подушке из клюквенного сорбета с брусничным вареньем или карамельный медовик.

В гости к «Красному дракону»

Из Сургута в Ханты-Мансийск — официальную столицу Югры — можно добраться меньше чем за пять часов. Это небольшой и уютный город с населением более 100 тысяч человек. Промежуточный пункт по дороге в Ханты-Мансийск — поселок Пойковский, где туристы часто останавливаются, чтобы посетить кафе и отдохнуть.

При въезде в столицу ХМАО хорошо видна одна из его визитных карточек — автомобильный мост Красный дракон длиной почти полтора километра. Свое название он получил из-за оригинальной формы и красного цвета металлических конструкций.

В Ханты-Мансийске в первую очередь стоит посетить археопарк, находящийся рядом с домом №29 на Объездной улице. Это большой парк скульптур, изображающих древних людей и животных — в том числе волков, бизонов, носорогов, медведей и оленей. Особая гордость археопарка — 11 бронзовых мамонтов, выполненных в натуральную величину.

Любителям спорта, приехавшим в город, будет интересно попасть в Центр зимних видов спорта имени Филипенко, где проходил этап Кубка мира по биатлону. А тем, кто интересуется историей и культурой, наверняка придется по душе этнографический музей «Торум Маа» под открытым небом.

В музее рассказывают о быте народов ханты и манси: гости могут увидеть их жилища, одежду, лодки, охотничьи орудия. Все экспозиции находятся под открытым небом, в живописном лесу, а экскурсоводы — представители коренных народов — помогут гостям еще глубже погрузиться в историю.

Еще одно уникальное место в Ханты-Мансийске — это кернохранилище Научно-аналитического центра рационального недропользования имени Шпильмана. Здесь хранится около двухсот километров нефтяного керна, привезенного с разных месторождений Западной Сибири.

Досуг в Ханты-Мансийске — это не только погружение в мир науки и северной культуры. Любители гастротуризма найдут в городе немало интересных ресторанов и кафе. Здесь обязательно стоит попробовать шаньги (небольшие открытые пирожки с разными начинками), строганину (тонко нарезанные ломтики рыбы), оленье мясо и вышеупомянутый сугудай. Есть еще одно блюдо, которое идеально отражает особенности региона и станет отличным завершением любого приема пищи, — мороженое из кедровых орехов.

Самое известное блюдо кафе — десерт «Шишка»: брауни с кедровым орехом, брусничной начинкой и шоколадным муссом. Он стал победителем конкурса «Лучшие вкусы Югры»

Славится Ханты-Мансийск и своими банными комплексами, которые работают как в самом городе, так и в его окрестностях. Финская и русская сауны, хаммам, бассейны и чаны с горячей водой под открытым небом, которые удачно дополняют домики для гриля и снегоходы, готовые к прогулкам, — здесь есть все необходимое для фанатов легкого пара.

Ворота в Заполярье

Снег в Югре лежит больше восьми месяцев, поэтому тем, кто мечтает продлить зиму, регион особенно придется по вкусу. Здесь можно увидеть всю самобытность севера России, при этом не отдаляясь от цивилизации. Ну а если этого окажется недостаточно, то стоит вспомнить о том, что ХМАО — это ворота в Заполярье.

Именно ХМАО считается началом пути в более суровые и удаленные территории за полярным кругом и граничит с такой северной территорией, как Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

«Лента.ру» благодарит проект «Медиаразведка» и онлайн-сервис для путешествий «Туту.ру» за организацию поездки