В Ессентуках построят и реконструируют санатории

В городе-курорте Ессентуки на Ставрополье в ближайшие годы отдыхающих смогут принимать еще в шести новых и четырех реконструированных здравницах. В реализацию этих проектов инвестируют 28 миллиардов рублей.

«В среднесрочной перспективе планируется реализация десяти инвестиционных проектов по строительству шести и реконструкции четырех санаторно-курортных объектов. Объем инвестиций составит 28 миллиардов рублей», — цитирует РБК сообщение городской администрации.

В результате реализации этих проектов в городе-курорте появится свыше 5900 мест коечного фонда, а также будет создано свыше 2800 рабочих мест.

В число запланированных проектов входят, в частности, реконструкция санаториев «Березы» и «Вернер», которые ранее принадлежали Федерации независимых профсоюзов России. По предварительным данным, реализация этих проектов предусмотрена до 2035 года, ориентировочный объем инвестиций составляет около 4 миллиардов рублей.

В прошлом году в министерстве экономического развития края сообщали о планах строительства на инвестплощадке «Капельная балка» в Ессентуках двух крупных санаториев и двух отелей. Инвестпроекты общей стоимостью 16,5 миллиарда рублей предполагают создание более 6 тысяч койко-мест и свыше 2 тысяч рабочих мест.