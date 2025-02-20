Новый досуг для туристов: подводная охота в Дагестане

Кто такой «подвох», для чего нужен «прозрак» и когда спит рыба. Рассказываем подробности.

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Машина времени

Арсен Сайдиев родом из Избербаша, негласной столицы «подвохов», как сами себя называют подводные охотники. Этим видом спорта Арсен занимается уже больше десяти лет. Параллельно проводит экскурсии для туристов.

«У нас в Избербаше подводная охота очень развита. Есть даже такие семьи, где муж с утра охотится, а жена на рынке потом продает рыбу. Сам я увлекся этим, когда однажды я увидел, как мужчина выходит из моря. У него столько рыбы было! Он в воде с ней плыл, а когда вышел на берег, пришлось волочь по песку», — вспоминает охотник-любитель.

Избербашский берег Каспия не случайно полюбился охотникам: всему виной ряды каменных гряд, уходящих в море. Они защищают побережье от сильных волн, и благодаря этому вода бывает достаточно прозрачной для охоты. Возле этих камней обычно и заныривают охотники.

«Подводная охота, как машина времени. Поначалу я даже не понимал, как незаметно проходило часов пять. Заходишь в море и все: ты охотник, ты хищник, лучше не придумаешь способа отвлечься от проблем. Время улетает катастрофически быстро», — делится впечатлениями Сайдиев.

Не морем единым

Охотиться на рыбу под водой можно не только в море, говорит Арсен. «Подвохи» выезжают и на озера.

«Я был на озере Папас в Каякентском районе, озере Мочох дальше Кизилюрта. Есть и другие, они в принципе все подходят. Там везде прозрачность воды отличная, нет течений и есть рыба. Водохранилища тоже подходят, но не для любителей — огромные глубины. Я сам однажды заплыл и быстро вернулся: когда под тобой 100−200 метров воды — это страшно», — говорит Сайдиев.

Коллега Арсена, опытный «подвох» Таиб Казанатов охотился и в Аграханском заливе, и на Чиркейском водохранилище. Реки же, по его словам, мутные, и охота в них невозможна.

Чаще всего охотникам попадаются кефаль, кутум, жерех, усач, сазан, сом. Морская рыба считается благороднее и вкуснее, а охота в море — престижнее и сложнее, поясняет Арсен.

Досуг на любой сезон, но не кошелек

Охотиться под водой в Дагестане можно практически круглый год: погода в основном благоприятная. Главное условие — чтобы был «прозрак», то есть хорошая видимость под водой.

«Прозрачность Каспия, как и его температура зависит от течения. Если оно идет с юга, из глубин поднимается холодная прозрачная вода. Если же ветер дует с севера, а там у нас Терек и другие бурные реки, то это течение несет мутную воду», — объясняет Казанатов.

Таиба всегда привлекала природа, охота, рыбалка. Он даже открыл магазин для охотников и туристов и знакомил с необычным досугом гостей республики.

По словам Таиба, 15 лет назад он проводил соревнования по спортивной охоте, и сейчас активисты вновь пытаются возродить к ней интерес. Так, прошлым летом в Дагестане за звание лучшего боролись 40 «подвохов». Кроме физической подготовки тут требуются и немалые финансовые затраты.

«В среднем экипировка обойдется тысяч в 60 минимум. Это гидрокостюм, ласты, маска, трубка, ружьё, ремень», — перечисляет Казанатов.

А если хочется поохотится ночью — плюсуйте сюда еще и мощный фонарь. Пока рыба спит, есть время прицелиться и выстрелить, говорит Арсен Сайдиев.

«Больших рыб подбивать можно только ночью. Но нужно быть осторожным. На Аграхане я видел таких рыб, в которых не решался даже стрелять. Большой сом, например, может унести на глубину, и придётся оставлять свой гарпун, чтобы выплыть. Там, где ты не можешь коснуться ногами дна, рыба может оказаться сильнее», — добавляет Арсен.

Не бизнес, но хобби

Арсен Сайдиев привозит желающих понаблюдать за подводной охотой на избербашские пляжи. Если кто-то захочет попробовать свои силы, Арсен дает снаряжение напрокат. Но как организатор туров с подводной охотой он себя не позиционирует.

«Если говорить о подводной охоте как о бизнесе — это совсем другая ответственность, ты должен иметь лицензию и отвечать за безопасность людей. Нам проще привезти на местность, показать, объяснить "туда ходите, сюда не ходите", какой-то инструктаж провести», — добавляет Арсен Сайдиев.

Массовых запросов на организацию туров с подводной охотой пока нет, признается Таиб Казанатов. Те, кто знают о таком досуге, чаще приезжают самостоятельно. Но Таиб надеется, что ситуация вскоре изменится.